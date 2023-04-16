Valve наложили ограничения на более чем 2500 аккаунтов из-за пометки негативного отзыва как "полезного" ©

В конце января один из пользователей Steam опубликовал негативную рецензию на игру Warlander, предупредив потенциальных покупателей о сомнительной античит-системе, используемой игрой, очевидными проблемами которой были навязчивый сбор данных и сложное удаление после деинсталляции самой игры (текст рецензии больше недоступен). В течение почти трех месяцев данная рецензия оставалась на вершине рейтинга как самая полезная из всех, что, должно быть, было большим раздражителем для разработчика и издателя.

Скриншот самого сообщения доступен, но текст рецензии был скрыт, вероятно, в результате наложения запрета

Вплоть до вчерашнего дня, когда им удалось добиться от модератора Steam удаления негативного отзыва. В идеальном, дружественном к потребителю мире все должно было бы быть по-другому, и страница продажи игры была бы удалена до тех пор, пока Valve не проведет расследование претензий, но этот мир не идеален. Однако на этом все не закончилось.

Очевидно, что модераторы Steam классифицировали негативный отзыв как "попытку мошенничества или другие нарушения правил и рекомендаций Steam", в результате чего все те 2439 человек (плюс люди, получившие 437 наград) получили ограничения на свои аккаунты на 30 дней, и в течение этого времени никто из них не сможет оставлять ни один отзыв в Steam.

На запросы в службу поддержки Steam от пострадавших пользователей был получен стандартный ответ, в котором говорилось, что служба поддержки не поможет и не изменит длительность запрета на голосование.

Система рецензирования в Steam никогда не была идеальной, но последствия такого поведения Valve сделают всю систему абсолютно бессмысленной, поскольку негативные отзывы могут быть удалены разработчиками/издателями в любое время, и люди просто перестанут отмечать любые негативные отзывы как полезные, чтобы избежать подобных последствий.