Valve наложили ограничения на более чем 2500 аккаунтов из-за пометки негативного отзыва как "полезного"

В конце января один из пользователей Steam опубликовал негативную рецензию на игру Warlander, предупредив потенциальных покупателей о сомнительной античит-системе, используемой игрой, очевидными проблемами которой были навязчивый сбор данных и сложное удаление после деинсталляции самой игры (текст рецензии больше недоступен). В течение почти трех месяцев данная рецензия оставалась на вершине рейтинга как самая полезная из всех, что, должно быть, было большим раздражителем для разработчика и издателя.
Вплоть до вчерашнего дня, когда им удалось добиться от модератора Steam удаления негативного отзыва. В идеальном, дружественном к потребителю мире все должно было бы быть по-другому, и страница продажи игры была бы удалена до тех пор, пока Valve не проведет расследование претензий, но этот мир не идеален. Однако на этом все не закончилось.
Очевидно, что модераторы Steam классифицировали негативный отзыв как "попытку мошенничества или другие нарушения правил и рекомендаций Steam", в результате чего все те 2439 человек (плюс люди, получившие 437 наград) получили ограничения на свои аккаунты на 30 дней, и в течение этого времени никто из них не сможет оставлять ни один отзыв в Steam.
На запросы в службу поддержки Steam от пострадавших пользователей был получен стандартный ответ, в котором говорилось, что служба поддержки не поможет и не изменит длительность запрета на голосование.
Система рецензирования в Steam никогда не была идеальной, но последствия такого поведения Valve сделают всю систему абсолютно бессмысленной, поскольку негативные отзывы могут быть удалены разработчиками/издателями в любое время, и люди просто перестанут отмечать любые негативные отзывы как полезные, чтобы избежать подобных последствий.
Начал гнить дом Габена.
Он изначально и был гнилой.т
Потом вообще запретят негативно оценивать. Диктат начался....
Ну как бы да, не надо мешать хомячкам наяривать в очереную ммо-дрочильню
Ну вот, отзыв от покупателя, рассказывающий о проблеме с игрой, удалён. Те, что подтвердили его правильность получили санкции, потому что разработчик обиделся. Теперь осталось начать накручивать положительный рейтинг и тереть отрицательные отзывы.
Не первая площадка прошедшая этот путь, но была надежда, что Габен такой бардак разводить не будет. Печально.
Габен поиграл своего парня и вернулся к своим.
Может быть Габен не в курсе и ситуацию разрулят правильно, но как минимум осадочек останется.
Не думаю. Просто нельзя быть в его западном корпоративном мире Д'Артаняном, когда все вокруг ЛГБТ.
Разрулили. Модератор перевозбудился и того-этого. В общем, бояре плохие. Ниже привожу слова потерпевшего.
5 страниц в теме до сообщения о разбане автора и 6 после. Так что осадок и правда значительный. Вырулило к тем же корпорациям и нарушению прав простых людей.
Уже написали что это ошибка модератора и системы. Всех разбанили и сам обзор тоже.
А можно пруф где это написали? Пока что только на заборе это написано.
Это написано в обсуждении этой ситуации.
https://steamcommunity.com/app/1675900/discussions/0/6980058383072286962/
Скинь ссыль на сам обзор, чет не могу найти
Фух, попустило, а то думал почалось.
Обзор удалён безвовзвратно. Вот ссылка на комментарий в той теме автора обзора поссле разбана: https://steamcommunity.com/app/1675900/discussions/0/6980058383072286962/?ctp=5#c6980058383076545327
И перевод картинкой, чтобы время не тратить на переходы.
Гейб, ты должен был бороться со злом а не примкнуть к нему(
Свобода слова она кого надо свобода слова...
Аминь)
если отзыв является дезинформацией тогда в принципе имеет смысл удаления отзывов
но сама по себе концепция отзывов не нужна и в основном ориентирована на инди сегмент где может быть мало информации конкретной игре .
концепция отзывов не нужна?! покупай сам кота в мешке, а другим не стоит это советовать...
Так и ААА игры тоже должны получаться отзывы.
Похоже движемся в сторону как метакритик стал удалять негативные отзыв.
Надо зайти написать негативный отзыв, как раз эта параша валяется в библиотеке.
Издатель игры просто нытик и не хочет принимать как оно есть на самом деле, вот и подают жалобы на отзывы в Steam. Не первый раз такое уже.
1. Свое детище пытаются спасти. То что не тонет - не спасти.....
2. Говорить можно только то что им нравиться, а остальные - отдыхайте!
Меньше надо троллить Валв такими действиями.
Или же много оценок было с одного IP
Никогда не читал идьиотские отзывы чсвшных школьников. Банан на 30 дней за лайки? Хоть ссы в глаза, фанатам steam все божья роса.
Ай-ай-ай какие неженки в стим.
Не мешай нам ныть и катись в свой EGS или наяривай на приставки.