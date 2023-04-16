Warlander 26.02.2020
6.1 33 оценки

Valve наложили ограничения на более чем 2500 аккаунтов из-за пометки негативного отзыва как "полезного"

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Gruz_
Новости

В конце января один из пользователей Steam опубликовал негативную рецензию на игру Warlander, предупредив потенциальных покупателей о сомнительной античит-системе, используемой игрой, очевидными проблемами которой были навязчивый сбор данных и сложное удаление после деинсталляции самой игры (текст рецензии больше недоступен). В течение почти трех месяцев данная рецензия оставалась на вершине рейтинга как самая полезная из всех, что, должно быть, было большим раздражителем для разработчика и издателя.

Скриншот самого сообщения доступен, но текст рецензии был скрыт, вероятно, в результате наложения запрета
Скриншот самого сообщения доступен, но текст рецензии был скрыт, вероятно, в результате наложения запрета

Вплоть до вчерашнего дня, когда им удалось добиться от модератора Steam удаления негативного отзыва. В идеальном, дружественном к потребителю мире все должно было бы быть по-другому, и страница продажи игры была бы удалена до тех пор, пока Valve не проведет расследование претензий, но этот мир не идеален. Однако на этом все не закончилось.

Очевидно, что модераторы Steam классифицировали негативный отзыв как "попытку мошенничества или другие нарушения правил и рекомендаций Steam", в результате чего все те 2439 человек (плюс люди, получившие 437 наград) получили ограничения на свои аккаунты на 30 дней, и в течение этого времени никто из них не сможет оставлять ни один отзыв в Steam.

На запросы в службу поддержки Steam от пострадавших пользователей был получен стандартный ответ, в котором говорилось, что служба поддержки не поможет и не изменит длительность запрета на голосование.

Система рецензирования в Steam никогда не была идеальной, но последствия такого поведения Valve сделают всю систему абсолютно бессмысленной, поскольку негативные отзывы могут быть удалены разработчиками/издателями в любое время, и люди просто перестанут отмечать любые негативные отзывы как полезные, чтобы избежать подобных последствий.

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Комментарии: 36
Ваш комментарий
Hexagene

Начал гнить дом Габена.

21
ReadySelwyn

Он изначально и был гнилой.т

0
Deveron

Потом вообще запретят негативно оценивать. Диктат начался....

16
HellowRainbow

Ну как бы да, не надо мешать хомячкам наяривать в очереную ммо-дрочильню

13
Bamburrr

Ну вот, отзыв от покупателя, рассказывающий о проблеме с игрой, удалён. Те, что подтвердили его правильность получили санкции, потому что разработчик обиделся. Теперь осталось начать накручивать положительный рейтинг и тереть отрицательные отзывы.

Не первая площадка прошедшая этот путь, но была надежда, что Габен такой бардак разводить не будет. Печально.

9
Hexagene

Габен поиграл своего парня и вернулся к своим.

0
Bamburrr Hexagene

Может быть Габен не в курсе и ситуацию разрулят правильно, но как минимум осадочек останется.

0
Hexagene Bamburrr

Не думаю. Просто нельзя быть в его западном корпоративном мире Д'Артаняном, когда все вокруг ЛГБТ.

0
Bomborbia Hexagene

Разрулили. Модератор перевозбудился и того-этого. В общем, бояре плохие. Ниже привожу слова потерпевшего.

0
Bomborbia Bamburrr

5 страниц в теме до сообщения о разбане автора и 6 после. Так что осадок и правда значительный. Вырулило к тем же корпорациям и нарушению прав простых людей.

2
bysaturn

Уже написали что это ошибка модератора и системы. Всех разбанили и сам обзор тоже.

4
Maks42

А можно пруф где это написали? Пока что только на заборе это написано.

3
bysaturn Maks42

Это написано в обсуждении этой ситуации.

https://steamcommunity.com/app/1675900/discussions/0/6980058383072286962/

3
Hadyko

Скинь ссыль на сам обзор, чет не могу найти

1
r0b0tf00t

Фух, попустило, а то думал почалось.

1
Bomborbia Hadyko

Обзор удалён безвовзвратно. Вот ссылка на комментарий в той теме автора обзора поссле разбана: https://steamcommunity.com/app/1675900/discussions/0/6980058383072286962/?ctp=5#c6980058383076545327

И перевод картинкой, чтобы время не тратить на переходы.

0
Ale][ander

Гейб, ты должен был бороться со злом а не примкнуть к нему(

3
Кей Овальд

Свобода слова она кого надо свобода слова...

1
Forsaken67rus

Аминь)

0
MunchkiN 616

если отзыв является дезинформацией тогда в принципе имеет смысл удаления отзывов
но сама по себе концепция отзывов не нужна и в основном ориентирована на инди сегмент где может быть мало информации конкретной игре .

1
Игорь Остапенко

концепция отзывов не нужна?! покупай сам кота в мешке, а другим не стоит это советовать...

7
Hexagene

Так и ААА игры тоже должны получаться отзывы.

0
Алексей Дарк
1
kotasha

Похоже движемся в сторону как метакритик стал удалять негативные отзыв.

1
TrickReRoll

Надо зайти написать негативный отзыв, как раз эта параша валяется в библиотеке.

1
JeSiRoL

Издатель игры просто нытик и не хочет принимать как оно есть на самом деле, вот и подают жалобы на отзывы в Steam. Не первый раз такое уже.

0
BIg_King

1. Свое детище пытаются спасти. То что не тонет - не спасти.....

2. Говорить можно только то что им нравиться, а остальные - отдыхайте!

0
Олег Дудин

Меньше надо троллить Валв такими действиями.

0
KrolikAlkogolik

Или же много оценок было с одного IP

-2
Diablonos

Никогда не читал идьиотские отзывы чсвшных школьников. Банан на 30 дней за лайки? Хоть ссы в глаза, фанатам steam все божья роса.

-6
tvorog8088

Ай-ай-ай какие неженки в стим.

-8
AT_Sagor

Не мешай нам ныть и катись в свой EGS или наяривай на приставки.

0