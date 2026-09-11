Спутник-бес главной героини Warlock: Dungeons & Dragons будет полноценным персонажем с личной историей

Руководитель Invoke Studios Доминик Гуэй рассказал подробности о Скеве - бесе-компаньоне из игры Warlock: Dungeons & Dragons. По его словам, Скев будет помогать игроку как в повествовании, так и геймплейно, однако он задуман не как "придаток" главного героя, а как самостоятельная личность.

В интервью TechRadar Gaming на Gamescom Гуэй объяснил, что бес будет сопровождать главную героиню Каатри в исследовании открытого мира Даркона, снабжая игрока знаниями о локациях. При этом у Скева есть и собственные цели - он разыскивает своего пропавшего хозяина, тогда как Каатри тоже кого-то ищет.

Мы много раз его перерабатывали. Так что он действительно является полноценным персонажем. Для нас это было важно. Он не был рожден быть напарником. Он когда-то был советником правителя Даркона, так что в каком-то смысле играл важную роль в тех землях, пока его хозяин не исчез. Его задача - найти потерянного хозяина, а задача Каатри - тоже кое-кого найти. Так что он увязывается за ней, а Каатри думает: "Раз он знает это место, то будет полезен“. Он дает много подсказок, пока вы путешествуете и находите новые места.

Управлять Скевом игрок не сможет: он не будет погибать в бою и не станет мешать, но иногда поможет в определенных ситуациях - например, вскроет замок. Кроме того, по словам главы студии, на протяжении приключения можно будет решать, как улучшать его способности. Это значит, что его умения будут не просто декорацией, а реально пригодятся в игре. Релиз Warlock: Dungeons & Dragons запланирован на 2027 год для PS5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК.