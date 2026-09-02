В Warlock: Dungeons & Dragons не будет романтических отношений - разработчики сосредоточатся на сюжете

На Gamescom 2026 студия Invoke Studios поделилась новыми подробностями о своей будущей игре Warlock, действие которой разворачивается во вселенной Dungeons & Dragons. В отличие от культовой Baldur’s Gate 3, новая RPG не предложит игрокам романтических линий - и у этого решения есть четкое обоснование.

В интервью порталу Polygon глава студии Доминик Гуай пояснил, что главная героиня Каатри "полностью сосредоточена на своем задании и романтика в ее жизни пока исключена". Разработчики делают ставку на единый, глубоко проработанный сюжет, а не на разветвленную сеть выборов, как в Baldur’s Gate 3. По словам Гуая, игра остается открытым миром, но свобода действий игрока будет уже - "это одна цельная история, которую мы хотим рассказать".

При этом героиню ждет развитие взаимоотношений с другими персонажами, включая имппа Скева, который сопровождает ее в путешествии. Однако, как подчеркнул Гуай, "в этих отношениях не будет романтических опций". Вместо этого игроки смогут "открывать все новые слои личности Каатри" по мере прохождения, а ключевые сюжетные моменты будут поданы через детализированные кинематографичные сцены.

Еще одним следствием такого подхода станет продолжительность игры - она не будет растягиваться на сотни часов, в отличие от Baldur’s Gate 3. Разработчики намерены предложить более камерный, но тщательно выверенный опыт, где вселенная D&D служит скорее вдохновляющей декорацией, чем жёстким каркасом для всех механик.

Таким образом, фанатам, надеявшимся на романтические приключения в духе Larian Studios, придётся смириться: Warlock делает ставку на драматургию, а не на свидания.