В Warlock: Dungeons & Dragons нельзя отыгрывать доброго или злого персонажа - все сюжетные моменты прописаны заранее

Несмотря на то, что Warlock: Dungeons & Dragons и Baldur's Gate 3 существуют в одной вселенной, общего между ними куда меньше, чем кажется на первый взгляд. Об этом в интервью Eurogamer рассказал генеральный менеджер Invoke Studios Доминик Гуэй.

Главное отличие - в подходе к отыгрышу. Если в BG3 игрок создавал собственного персонажа и мог пройти игру хоть святым, хоть злодеем, то в Warlock главная героиня - воительница Каатри - полностью прописанный персонаж.

Мы хотим быть предельно ясными. Каатри - это написанный персонаж. Вы не сможете играть за злую или добрую Каатри. Ничего подобного. Ключевые сюжетные моменты прописаны заранее, и вы пройдете через те же события, что и любой другой игрок.

Вторая принципиальная разница - фокус на одном персонаже. В Baldur's Gate 3 игрок управлял целым отрядом компаньонов, у каждого из которых была своя история и романтическая линия. Warlock же - это путешествие одного героя, хотя и не без поддержки. По словам разработчика, у Каатри "обязательно появятся союзники, что-то вроде обретенной семьи". Одним из таких спутников станет бес по имени Скев, и их отношения будут развиваться на протяжении всей игры.

Различия не ограничиваются сюжетом. Действие Warlock разворачивается не в классических Забытых Королевствах, а в Дарконе - мрачном Домене Ужаса из сеттинга Ravenloft. Вместо пошаговых сражений игроков ждет динамичный экшн в реальном времени с акцентом на творческое использование магии. Разработчики также отказываются от традиционных маркеров заданий, чтобы стимулировать самостоятельное исследование мира.

Релиз Warlock: Dungeons & Dragons запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.