Warlock будет понятна новичкам и, как и Baldur's Gate 3, не потребует знаний о вселенной Dungeons & Dragons

На Gamescom 2026 состоялась громкая презентация Warlock - следующей крупной RPG во вселенной Dungeons & Dragons после триумфа Baldur's Gate 3. Разработчики из студии Invoked Studios показали почти десятиминутный геймплейный ролик с впечатляющей графикой, боевыми сценами и исследованием открытого мира.

В игре будет представлена оригинальная история, основанная на каноничном лоре D&D, но при этом создатели подчеркивают: Warlock - это самостоятельный проект со своим уникальным стилем. Креативный директор Джеффри Хаттем в интервью GamesRadar+ пояснил:

Мы тесно работаем с командой настольной D&D и Wizards of the Coast, чтобы добавить в игру наш собственный "секретный ингредиент". Мы уважаем бренд D&D и строим игру на наследии, которому уже более 50 лет. Но мы также хотим внести свой вклад - например, добавить новые заклинания, а не ограничиваться тем, что все уже знают.

Хаттем намеренно дистанцировал Warlock от Baldur's Gate 3, назвав игру Larian Studios "отличной", но отметив, что его команда создает нечто иное. При этом разработчики гарантируют: для погружения в Warlock не нужно иметь никакого опыта в Dungeons & Dragons. Главная героиня - чужестранка в незнакомом мире, и игроки будут открывать для себя лор D&D вместе с ней.

Мы создаем игру, предназначенную для игроков, которые никогда раньше не играли в Dungeons and Dragons. Это не обязательное условие. Каатри - чужестранка в чужой стране... игроки могут пройти этот путь вместе с ней и узнать все необходимое, но если вы поклонник D&D, я надеюсь, вы найдете множество пасхальных яиц, секретов и открытий, которые покажутся вам знакомыми и ожидаемыми.

Релиз Warlock ожидается в 2027 году на PC и консолях.