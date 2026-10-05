Warlock: Dungeons and Dragons сделает ставку на "безумную" магию - авторы хотят вернуть ощущение силы настоящего чародея

Разработчики Warlock: Dungeons and Dragons рассказали о главном принципе, который лежит в основе боевой системы игры: магия должна ощущаться мощной, зрелищной и в первую очередь приносить удовольствие игроку. В Invoke Studios считают, что заклинания из вселенной Dungeons and Dragons должны сохранять свою знаменитую силу, а не превращаться в обычные способности с жёсткими ограничениями.

Глава студии Доминик Гуэй рассказал, что команда сознательно начала разработку с идеи создания «чрезвычайно мощных» заклинаний. По его словам, сначала разработчики хотели сделать магию максимально эффектной и только затем заняться балансом. Такой подход связан с особенностями оригинальной настольной системы, где некоторые способности способны полностью изменить ход сражения.

Одним из примеров стала переработка заклинания «Чёрные щупальца». В игре оно может использоваться не только напрямую против врагов, но и для создания необычных комбинаций. Например, игрок сможет ограничить противника, используя его собственное оружие против него, а затем продолжить атаку другими способностями.

В отличие от классических RPG, где заклинания обычно выбираются из меню, в Warlock: Dungeons and Dragons разработчики делают упор на управление в реальном времени. Игроки будут комбинировать различные действия и постепенно осваивать систему магии вместе с главной героиней Каатри.

При этом Invoke Studios хочет стимулировать самостоятельное исследование мира. В игре не будет привычных маркеров-направлений, которые постоянно ведут игрока к следующей цели. Однако разработчики не планируют создавать столь же разветвлённую систему выбора и последствий, как в Baldur’s Gate 3.

Warlock: Dungeons and Dragons выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Проект станет первым новым крупным релизом во вселенной Dungeons and Dragons после успеха Baldur’s Gate 3 и предложит более динамичный взгляд на знаменитую ролевую систему.