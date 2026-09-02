Warlock: Dungeons & Dragons не будет очень длинной: команда разработчиков предупреждает не ждать сотен часов геймплея

Когда вы думаете о D&D, один из первых образов, который приходит на ум, — это бесконечные кампании, требующие недель и месяцев, если не лет, вложения сотен часов в настольную игру. Поэтому естественно думать так же и о видеоиграх, и Baldur's Gate 3, возможно, укрепила эту идею.

Однако в случае с Warlock: Dungeons & Dragons все будет немного иначе. Не стоит ожидать чрезмерно длинной игры. Доминик Гуэй, руководитель студии Warlock: Dungeons & Dragons, рассказал:

Конечно, игра будет длиннее, чем можно ожидать от более линейной игры, но она не такая гигантская, как некоторые открытые миры, на прохождение которых уходят сотни и сотни часов.



Одна из причин заключается в том, что мы хотим создать более насыщенный открытый мир, где вы быстрее получаете награду за найденные предметы во время исследования. Поэтому мы не хотели настолько растягивать расстояния, чтобы на достижение разных мест уходило целая вечность, как в других играх.

Однако Гуэй углубился в этот вопрос, чтобы предоставить некоторые дополнительные подробности.

Мы по-прежнему говорим о десятках и десятках часов; у вас будет предостаточно времени. Я думаю, в определённой степени, одна из причин, почему так сложно ответить, зависит от того, сколько вы исследуете и насколько хотите продвинуться по сюжету.



Если вы будете исследовать мир, со временем вы станете сильнее, и это поможет вам в выполнении основного задания. Если же вы сосредоточитесь только на основном задании, в какой-то момент вы можете застрять и захотеть исследовать мир, чтобы стать сильнее.

Наконец, помните, что для понимания Warlock: Dungeons & Dragons не требуется никаких знаний D&D.