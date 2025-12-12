Warlock: Dungeons & Dragons - новая экшен-RPG от Invoke Studios официально представлена на The Game Awards 2025

Франшиза Dungeons & Dragons продолжает укреплять позиции в игровой индустрии — на церемонии The Game Awards 2025 студия Invoke Studios (создатели Dungeons & Dragons: Dark Alliance) анонсировала свой новый проект: Warlock: Dungeons & Dragons, одиночную экшен-RPG с открытым миром и акцентом на использование тёмной магии.

Игра перенесёт игроков во вселенную D&D и познакомит с воительницей Каатри, которая получает запретные, потусторонние силы и решает использовать их, чтобы остановить вторжение тёмных сил на свою родину. Главную героиню озвучивает Триша Хелфер, известная по роли в сериалe «Звёздный крейсер Галактика».

По словам креативного директора Invoke Studios Джеффа Хаттема, Warlock создаётся как «приключение от третьего лица, основанное на выразительной магии». Игроки будут применять широкий спектр заклинаний не только для боя, но и для решения задач, исследования мира и творческого взаимодействия с окружением.

Разработчики подчёркивают, что игра строится вокруг «фантазии о колдуне» — с Покровителем, чьё влияние и отношения с героиней станут важной частью сюжета. Несмотря на обилие элементов, знакомых фанатам D&D, Warlock не пытается быть настольной ролевой системой в цифровом формате:

в игре нет бросков кубиков,

внимание сосредоточено на динамичном геймплее,

проект задуман как доступная точка входа в мир D&D для новичков.

В дебютном CG-трейлере показали нежить-воинов, запоминающиеся сцены магических сражений и даже бехолдера — легендарного монстра, с которым сталкивались многие ветераны настольной вселенной.

Invoke Studios намекает, что игра вдохновляется принципами immersive sim — создатели работали над такими сериями, как Watch Dogs, Deus Ex и Far Cry. В Warlock игрокам обещают широкую свободу действий и множество способов решать возникающие проблемы с помощью тёмной магии.

Пока разработчики показали лишь CG-ролик, но полноценную демонстрацию игрового процесса пообещали представить к концу лета 2026 года.