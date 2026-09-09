Состоялся релиз исторической самурайской стратегии Warlord: Awaji

В сервисе Steam состоялся официальный релиз исторической средневековой игры Warlord: Awaji от независимой студии Darkmatter Games. Проект стал прямым продолжением тактической песочницы Warlord: Britannia, сменив декорации римского вторжения на феодальную Японию 14 века. В отличие от подавляющего большинства независимых авторов, создатель игры принципиально отказался от системы раннего доступа. По словам разработчика под псевдонимом Darkmatter, проект создавался в течение 3 лет в одиночку при поддержке небольшой группы внештатных специалистов, а полноценный запуск сразу в версии 1.0 призван избавить геймеров от сомнительных обещаний и затянутых дорожных карт.

Действие разворачивается на японском острове Авадзи, виртуальная карта которого создавалась на базе реальных данных спутниковой топографии и занимает внушительные 256 квадратных километров, что примерно в 3 или 4 раза масштабнее мира первой части. На этой территории расположились около 100 поселений, поделенных между 6 самурайскими кланами и несколькими воинствующими монастырями. Окружение воссоздавалось с опорой на исторические документы при участии консультантов по самурайскому военному делу, благодаря чему все синтоистские святилища, типы вооружения и архитектурные комплексы соответствуют реальным японским прототипам.

Геймплейная концепция строится вокруг иммерсивного управления армией от первого лица. Игрок берет на себя роль самурайского военачальника, отправленного подавить масштабное восстание против императорского режима, и лично участвует в рукопашных схватках бок о бок с подчиненными. Сражения сопровождаются расчленением и брызгами крови, а после окончания боя победитель волен решать судьбу выживших. Механика позволяет добивать раненых, отпускать пленных для улучшения дипломатических отношений с нейтральными кланами или даже разрешать поверженным вражеским офицерам совершить ритуальное самоубийство сэппуку для сохранения воинской чести.

В перерывах между битвами игрокам предстоит развивать мобильный военный лагерь, который разрешено развернуть и свернуть в абсолютно любой точке открытого мира для марша вглубь острова. Вместо утомительного контроля рабочих разработчик полностью убрал ручное строительство с помощью искусственного интеллекта, заменив его автоматической установкой палаток и ограждений по таймеру. При этом внутри лагеря появилась глубокая система потребностей войска. Рядовым пехотинцам достаточно простых соломенных тюфяков, тогда как знатные самураи требуют отдельного комфорта, включая ширмы, лакированные сундуки и персональные циновки татами для отдыха и трапезы.

Заметным изменением в сравнении с первой частью стал отказ от бесконечной заготовки древесины и пассивного сбора налогов. Экономика острова строго зафиксирована на старте прохождения и работает по принципу закрытой системы с конечным объемом ресурсов. Каждое поселение хранит строго определенный запас припасов и вооружения, который не восполняется со временем. Любые стрелы, доспехи и материалы нельзя получить из воздуха, поэтому отсидеться за стенами базы в ожидании золота не выйдет, а ради расширения дружины командиру придется непрерывно атаковать вражеские форты и грабить чужие караваны.

Настоящим поводом для споров среди игроков могут стать системные требования графического движка Unity, на котором функционирует новинка. Несмотря на простую визуальную стилизацию и отсутствие передовых эффектов, проект требует производительное компьютерное железо. В минимальной конфигурации указаны видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, процессор Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти. В рекомендованных требованиях значатся процессор Intel Core i7 11 поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 и сразу 32 ГБ оперативной памяти, что выглядит весьма внушительно на фоне скромного веса самого дистрибутива, занимающего всего 6 ГБ свободного места на накопителе.

Проект уже доступен для покупки на ПК с текстовым переводом на русский язык и набором из 57 внутриигровых достижений. Стандартное издание оценено разработчиком в 1050 рублей, однако в течение первой недели после релиза действует скидка 10 процентов, позволяющая забрать игру за 945 рублей.