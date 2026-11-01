Энтузиаст воссоздал движок Warlords Battlecry 3 с мультиплеером и сюжетной кампанией

Энтузиаст под ником kirides опубликовал в открытом доступе проект OpenWbc3, представляющий собой полностью переписанный движок культовой стратегии в реальном времени Warlords Battlecry 3. Исходный код написан на языке Lua и функционирует на базе предварительной версии фреймворка LÖVE 12.0. Значительная часть программной логики и реверс-инжиниринга оригинальных форматов файлов 2004 года создавалась при содействии языковой модели Claude.

Репозиторий не содержит защищенных авторским правом материалов и распространяется по лицензии MIT, поэтому для запуска потребуется легальная копия стратегии из магазина GOG. Движок автоматически определяет директорию с игрой через системный реестр Windows либо принимает путь через конфигурационный файл openwbc3.ini. Программа способна напрямую читать оригинальные архивы XCR, включая зашифрованные файлы, карты формата SCN, системные шрифты, спрайты и звуки. Для вступительных и сюжетных видеороликов предусмотрен конвертер на базе FFmpeg, преобразующий файлы устаревшего формата Bink Video в открытые кодеки Theora и Vorbis.

Проект уже находится в играбельном состоянии и поддерживает как одиночные сражения против искусственного интеллекта на всех стандартных картах, так и полноценную сюжетную кампанию. В кампании доступны все 42 территории мира Этерии с глобальной картой, случайными засадами на дорогах, торговцами артефактами, дипломатией между 16 расами и текстовыми заданиями в святилищах. Искусственный интеллект обучен отстраивать базу, нанимать армии, захватывать ресурсы и нападать на позиции противника.

Ролевая составляющая сохранена в полном объеме. Главный герой накапливает опыт, повышает характеристики, использует экипировку и переносит свой прогресс между миссиями. Магическая система включает все 130 заклинаний из 13 школ магии с интерактивной книгой заклинаний. Боевые отряды поддерживают формации, патрулирование, удержание позиций и размещение в гарнизонах крепостей для усиления оборонительного огня.

Сетевой режим написан с нуля на базе собственного протокола поверх UDP с поддержкой протоколов IPv4 и IPv6, что обошло ограничения встроенной в LÖVE библиотеки. Мультиплеер поддерживает до 6 участников с детерминированной синхронизацией команд, вычислением контрольных сумм для защиты от десинхронизации и автоматической заменой отключившихся пользователей компьютером. Кроме того, в проект интегрирован полноценный редактор сценариев с редактированием ландшафта, расстановкой войск и настройкой триггеров.

Готовые ночные сборки OpenWbc3 для Windows и Linux в формате AppImage публикуются в репозитории проекта на автоматической основе и не требуют предварительной установки сторонних компонентов.