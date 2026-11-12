Для WARNO вышло крупное дополнение Tropic Storm с новым театром военных действий в Латинской Америке

Французская студия Eugen Systems выпустила масштабное дополнение Tropic Storm для тактической стратегии в реальном времени WARNO на PC в сервисе Steam по цене 1249 рублей. Дополнение переносит альтернативный конфликт Третьей мировой войны из европейских лесов в бассейн Карибского моря и джунгли Южной Америки. Сюжетный сценарий стартует весной 1989 года в Венесуэле, где после подавления протестов к власти в результате переворота при поддержке социалистического лагеря приходит Уго Чавес. Опасаясь усиления влияния СССР и Кубы на континенте, Вашингтон создает региональный альянс и решает нанести превентивный удар по силам противника.

Расширение добавляет 4 новые нации: Венесуэлу, Кубу, Бразилию и Колумбию, а также 6 уникальных дивизий с собственными наборами техники. Западную коалицию представляют американская 4-я дивизия морской пехоты, 7-я лёгкая пехотная дивизия США при поддержке колумбийских подразделений и 3-я армейская дивизия Бразилии. Блок Варшавского договора получил венесуэльские 1-ю и 4-ю дивизии, а также кубинскую 1-ю танковую дивизию, усиленную дислоцированной на острове советской бригадой. В игру добавлены десятки единиц техники и вооружения, включая летающие батареи AC-130H Spectre, реактивные системы Astros II и LARS-160, броневики EE-9 Cascavel, штурмовики A-1 Ghibli, вертолеты Sea Cobra и кубинские конверсии танков Т-34.

Одиночный режим пополнился сюжетной кампанией Cuba Libre в пошаговом формате Генерал армии. Кампания моделирует вторжение экспедиционного корпуса американской морской пехоты на Кубу с задачей ликвидировать коммунистический режим. Для тактических боев создатели подготовили 8 карт на основе реальных кубинских пейзажей, включая промышленную зону нефтеперерабатывающего завода Сьенфуэгос, береговую линию Баия и сельские окрестности Алькисара. Доступ к созданию комнат на новых полях боя открыт исключительно владельцам дополнения, однако пользователи базовой версии стратегии могут участвовать в матчах на этих картах на общих серверах.

Релиз дополнения состоялся после серии непредвиденных задержек, растянувших ожидание почти на 3 месяца. Финальный перенос произошел в конце октября 2026 года из-за серьезного сбоя в инструментарии для создания модификаций. Обнаруженная ошибка делала непригодными для использования все созданные ранее пользовательские работы, поэтому студия решила отложить выход до устранения дефекта.

Моддинг остается важной частью проекта, и недопустимо подвергать сообщество подобной ошибке. Выпуск дополнения в таком состоянии означал бы преднамеренную поломку игры, что совершенно неприемлемо.

- Команда разработчиков Eugen Systems

Одновременно с релизом дополнения игра получила объемное бесплатное обновление под номером 210942. Патч переработал логику искусственного интеллекта в стратегическом режиме Генерал армии. При обороне виртуальный противник стал более взвешенно оценивать шансы на подключение соседних отрядов к атаке и начал активнее бросать в бой собственные резервы. Корректировки затронули точность и высоту сброса бомб высотной авиацией, улучшили скорость противорадиолокационных ракет SEAD, а параметр маневренности самолетов был полностью переписан на основе реального радиуса виража.

В рейтинговом мультиплеере 1 на 1 произошла смена пула локаций: 8 новых карт заменили устаревшие сценарии, отправленные на переработку. Кроме того, создатели прекратили поддержку старых файлов игры для уменьшения общего размера клиента на накопителе. Разработчики также подтвердили, что не планируют завершать развитие стратегии, и уже ведут тестирование набора Nemesis 9, а также готовят расширения Black Birds и LANDSOUTH с новыми фракциями и кампаниями.