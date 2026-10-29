Разработчики стратегии WARNO отложили на неопределенный срок редактор кампаний и возвращение операций

Студия Eugen Systems охладила ожидания сообщества тактической стратегии WARNO, рассчитывавшего на скорое появление пользовательского редактора кампаний и возвращение сюжетных операций. В ходе специального интервью представители команды подтвердили, что разработка инструментов для создания собственных сценариев в режиме Army General отложена на неопределенный срок, а классические операции не появятся в ближайших обновлениях.

Игроки неоднократно призывали разработчиков открыть доступ к инструментарию для редактирования стратегических кампаний, однако техническая реализация подобного редактора оказалась слишком комплексной. Разработчик студии Eugen Systems Хави подтвердил интерес аудитории к модификациям, но призвал не ждать скорых анонсов.

Многие игроки мечтают об этом функционале, как и сами авторы проекта. Реализовать подобное действительно хочется, но на сегодняшний день еще слишком рано делиться подробностями.

- Хави, разработчик студии Eugen Systems

Столь же туманной остается судьба одиночных тактических операций, знакомых фанатам по предыдущим играм студии. Проработка уникальных миссий со скриптовыми сценами и жесткими боевыми задачами отнимает колоссальное количество времени. По словам авторов, производство таких заданий сопоставимо по трудозатратам с разработкой полноценных кампаний генералов, поэтому любые обещания отложены до публикации следующей дорожной карты.

Главной причиной смещения приоритетов стало резкое увеличение масштабов грядущего дополнения Tropic Storm. Первоначальный план ограничиться простым пакетом из 6 дивизий был полностью пересмотрен в пользу полноценного расширения с операцией Cuba Libre. Необходимость спроектировать тропический биом, 8 многопользовательских карт и около 40 уникальных тактических полей сражений поглотила почти все ресурсы команды.

В сложившейся ситуации фанатам стратегии остается довольствоваться лишь стандартным редактором тактических карт и возможностью корректировать числовые характеристики боевых единиц.