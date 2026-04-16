Состоялся релиз дополнения WARNO - LANDJUT про военные действия в Дании

Студия Eugen Systems выпустила новое масштабное дополнение для глобальной стратегии WARNO. Релиз состоялся 16 апреля 2026 года. Расширение получило название WARNO - LANDJUT и уже доступно для покупки на платформе Steam за 1249 рублей. Для запуска потребуется наличие оригинальной версии игры.

Сюжет разворачивается вокруг масштабного военного конфликта на территории Дании. Силы Варшавского договора начинают крупное амфибийное вторжение на полуостров Ютландия и острова Зеландии. Им противостоят объединенные силы НАТО из группы LANDJUT, которые пытаются сдержать натиск противника. Каждую уникальную дивизию можно настраивать под свой стиль игры для локальных сражений и сетевых матчей.

Расширение добавляет 8 новых дивизий из этого региона. Сторону НАТО представляют дивизия морской пехоты США под номером 2, датские Ютландская дивизия и Восточное командование, а также панцергренадерская дивизия ФРГ под номером 6. Со стороны Варшавского договора выступают советская гвардейская бригада морской пехоты номер 336 и мотострелковая дивизия номер 94. Также в бой вступают мотострелковая дивизия ГДР номер 20 и механизированная дивизия Польши номер 15.

В распоряжении игроков оказался богатый арсенал техники и пехоты. Среди интересных пополнений выделяются американские истребители F-14A Tomcat, известные по фильму Top Gun, морские пехотинцы с боевым кличем Oorah!, датские танки Leopard 1A5-DK и универсальные самолеты F-35XD WDNS Draken. Территориальное командование Дании использует даже старые истребители танков M10 Achilles. Советские войска получили отряды морской пехоты с прозвищем Черная смерть, штурмовые орудия 2С9-1 Свиристелка, бомбардировщики Ту-22, вертолеты Ка-29 и танки Т-55АМД. Польские силы поддержки включают спецназ FORMOZA, штурмовики Су-7БЛК и танки Т-55У.