Стратегия в реальном времени о Второй мировой войне Warpath выйдет на ПК 21 апреля

Lilith Games объявили, что их игра F2P стратегия в реальном времени о Второй мировой войне «Warpath» выходит на ПК (Windows) 21 апреля 2023 года. Запуск на ПК включает в себя новые графические улучшения, плавный игровой процесс и множество характерных для ПК функций после успешного развертывания на устройствах iOS и Android.
Чтобы отпраздновать выход игры на ПК, разработчик запустит ограниченное по времени мероприятие под названием «Стань командиром», в котором вы сможете выиграть деньги и щедрые внутриигровые призы только за участие и высокий рейтинг в боевой мощи.
Приготовьтесь насладиться классической стратегией в реальном времени, в которой вы будете командовать своими войсками, чтобы обрушить ярость на вражеские подразделения в стратегическом наземном бою или продвинутом воздушном нападении.
Warpath предлагает вам собрать уникальные воинские части и построить неприступные базы в полном HD-качестве. Свободно перемещайтесь по карте, исследуя пересеченную местность и городские пейзажи, находя союзников, чтобы усилить контроль и определить уровень мощи в игре. Благодаря настраиваемому оружию, самолетам и возможности перемещаться между союзными базами, Warpath превращает путь к господству на поле боя в динамичный кинематографический опыт.
Ключевые особенности Warpath на ПК:
- Продвинутое поле битвы в 3D: богато детализированное поле боя делает стрельбу, взрывы и участки местности сияющими.
- Особенности для ПК: Управляйте своей армией по-своему, используя сочетания клавиш и сочетания клавиш.
- Бой в реальном времени и стратегия в реальном времени: требуется продвинутая тактика, поскольку игроки могут управлять девятью военными единицами, используя более 200 единиц оружия для победы над врагами.
Вы также можете бесплатно скачать Warpath в iOS App Store и Android Google Play.
И зачем это на пк, любая стратежка 20 летней давности будет гораздо интересней этой мобильной донатной помойки.
Донатная дрянь
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Ааа, так это мобильная срань. Тогда пошло оно лесом.
мммм очередная донатная помойка