Warrior Cats: Clans of the Forest перенесёт мир "Котов-воителей" в формат RPG - анонсирована масштабная ролевая игра

Издатель Trailmark Games и студия Bamtang Games официально представили Warrior Cats: Clans of the Forest — пошаговую ролевую игру по мотивам популярной серии романов «Коты-воители». Релиз состоится уже этой осенью на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и PC через Steam и Epic Games Store.

Игрокам предстоит создать собственного кота-воина и выбрать один из четырёх легендарных кланов: Грома, Реки, Тени или Ветра. У каждого из них будет отдельная сюжетная кампания с уникальными персонажами, конфликтами, традициями и пророчествами, благодаря чему прохождение за разные кланы предложит заметно отличающийся опыт.

Помимо развития сюжета, Warrior Cats: Clans of the Forest позволит исследовать знакомые локации из книжной вселенной, включая Лунное озеро и Остров, встречать известных героев и раскрывать новые истории, связанные со Звёздным кланом. Разработчики обещают, что решения игрока будут влиять на отношения с другими персонажами, репутацию и развитие собственного клана.

Боевая система выполнена в пошаговом формате. В сражениях предстоит использовать тактику, способности выбранного клана, особые приёмы и благословения предков, чтобы побеждать вражеских воинов, хищников и боссов.

Отдельное внимание уделено персонализации. Игроки смогут детально настроить внешний вид своего героя, обустроить собственное логово, открывать декоративные предметы и демонстрировать результаты другим пользователям через асинхронные онлайн-визиты.

Судя по первым подробностям, Warrior Cats: Clans of the Forest станет одной из самых масштабных игровых адаптаций «Котов-воителей», сделав ставку не только на знакомую вселенную, но и на полноценную RPG с несколькими сюжетными линиями и высокой реиграбельностью.