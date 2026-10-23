Warrior Cats: Clans of the Forest позволит создать собственного кота-воина и вступить в борьбу за клан

Ролевая игра Warrior Cats: Clans of the Forest, основанная на книжной серии Эрин Хантер «Коты-воители», уже вышла на PC и консолях. Игроки смогут создать собственного кота, выбрать один из четырёх кланов и пройти путь от неопытного ученика до прославленного воина. В новом приключении их ждут знакомые поклонникам вселенной локации, опасные противники и оригинальные сюжетные линии.

Герою предстоит охотиться, добывать ресурсы, патрулировать границы и защищать родные земли от соперничающих кланов. Сражения проходят в пошаговом режиме, где успех зависит от выбранной тактики и освоенных боевых приёмов. По мере развития персонаж сможет укреплять отношения с союзниками, исследовать Озёрные территории и раскрывать тайны, связанные с загадочными пророчествами.

Решения игрока и отношения с другими котами влияют на развитие приключения. В игре предусмотрены четыре отдельные сюжетные кампании — по одной для каждого клана, — а редактор позволяет подробно настроить внешность своего героя. Помимо основной истории, доступны дополнительные режимы с испытаниями на выживание и асинхронными сражениями с другими игроками.

Warrior Cats: Clans of the Forest уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.