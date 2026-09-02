Warrior Cats: Clans of the Forest выйдет 23 октября - пошаговая RPG предложит четыре сюжетные кампании

Пошаговая RPG Warrior Cats: Clans of the Forest получила дату выхода. Издатель Trailmark Games и разработчик Bamtang Games объявили, что игра по мотивам популярной серии книг Warrior Cats выйдет 23 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch и ПК через Steam и Epic Games Store.

В Warrior Cats: Clans of the Forest игрокам предстоит создать собственного кота-воина и выбрать один из четырёх кланов: Грома, Реки, Тени или Ветра. Каждый из них получит отдельную сюжетную кампанию со своими традициями, конфликтами, пророчествами и персонажами.

Путешествуя по лесам, болотам и вересковым пустошам, игроки смогут исследовать знакомые территории и священные места, включая Лунное озеро и Остров. В мире встретятся как оригинальные персонажи, так и знакомые поклонникам книг кошки. Выборы игрока будут влиять на отношения, репутацию и дальнейшее развитие истории.

Основой игрового процесса станут пошаговые сражения. В боях придётся учитывать слабости противников, выбирать подходящие приёмы и использовать способности своего клана. Среди врагов окажутся вражеские воины, хищники и боссы, а особые атаки будут связаны с предками и Звёздным кланом.

Отдельное внимание уделено кастомизации. Игроки смогут настраивать внешний вид своего кота, выбирая узоры и цвет шерсти, хвост, уши, глаза, усы и различные отметины. Также разрешат украшать собственную берлогу, открывая новые предметы и элементы интерьера.

В игре предусмотрены разветвлённые сюжетные линии, динамические задания и уникальные пророчества. Кроме того, игроки смогут посещать берлоги друзей в асинхронном онлайн-режиме и демонстрировать созданных персонажей.

Warrior Cats: Clans of the Forest выйдет 23 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch и ПК.