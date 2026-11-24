Bamtang Games показала, за что хвалят Warrior Cats: Clans of the Forest — приключенческий экшен о кошачьих кланах. Ролик напоминает о сражениях когтями, противостоянии соперникам и расследовании заговора.

Игрок создаёт собственного кота-воина и отправляется исследовать Озёрные территории. Герою предстоит охотиться, раскрывать пророчества и принимать решения, влияющие на его историю.

Warrior Cats: Clans of the Forest уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC.