Wartales 01.12.2021
8.5 511 оценок

Для ролевой игры Wartales вышло обновление, исправляющее ошибки в квестах, предметах и не только

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Procy_on
Новости

Shiro Games выпустила обновление 1.0.2663 для ролевой игры Wartales, исправляющее различные ошибки. Полные примечания к патчу доступны ниже:.

Геймплей

  • Добавлено предупреждение, предлагающее игрокам проверить свои игровые файлы или переустановить игру, если она обнаружит потенциально поврежденные файлы.
  • Исправлена проблема, из-за которой украденные предметы продолжали засчитываться в счет штрафа после их возврата или уплаты штрафа.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при наведении курсора на один предмет изменялось количество разыскиваемых предметов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой значок грузоподъемности скрывал значение в таблице характеристик юнита.
  • Исправлена ошибка, из-за которой налог на товары учитывал торговые товары, хранящиеся в сундуке на посту.

Предметы

  • Исправлена ошибка, из-за которой разборка предметов засчитывалась как их изготовление.
  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые рецепты ремесел, показанные в компендиуме, не могли быть получены.
  • Рецепт Люта теперь можно найти в многочисленных тавернах по всему миру.
  • В лагере следопытов Дромбаха теперь продаются следующие рецепты: Острый порошок, Пернатый ошейник, Тренировочный ошейник, Усиленный слой следопыта и Усиленный слой барда.
  • Рецепт порошкообразной ярости теперь продается на арене Дромбаха.
  • Рецепт "Горячее блюдо горца" теперь продается на поле Дромбах-Руст.
  • Рецепт баранины с гратеном теперь продается в убежище горы Эрнст.
  • Рецепт королевского пира теперь можно найти в сундуке в проклятой деревне Аштель.

Битва

  • Исправлена проблема, из-за которой Защитное наложение не позволяло применить малус.
  • Исправлена проблема, из-за которой медведи выживали после удара молнии.
  • Исправлена проблема, из-за которой хитбокс пчелиного роя не соответствовал его внешнему виду.
  • Изменен эффект стрихнина ассасина: "Этот юнит получает отравленное оружие на 2 хода" -> "Урон увеличивается на 25% против отравленных юнитов".

Квесты

  • Исправлена проблема, из-за которой одновременное присутствие в партии аббата Теосена и капитана Хостеса не позволяло игрокам продвигаться по квестам.
  • Исправлена проблема, из-за которой полевой артефакт из квеста "Дромбах Руст" мог быть продан, что препятствовало завершению квеста.
  • Исправлена проблема, из-за которой убийство контрабандистов на заброшенной ферме перед походом в ратушу клана Гаруса не завершало квест "Расхитительница гробниц".
  • Исправлена проблема, из-за которой нельзя было завершить квест "Сообщить в таверну о фортунных магах".
  • Удален сундук в аббатстве Святого Элера, так как он был связан с квестом "Наследие".

Достижения

  • Исправлена ошибка, из-за которой достижение "Пиршество" срабатывало только при путешествии через торговые посты.
  • Исправлена ошибка, из-за которой полярные вариации медведей и волков не засчитывались при получении достижения "Вожак стаи".
  • Исправлена ошибка, из-за которой не срабатывало достижение "Мастер на все руки".
  • Исправлена проблема, из-за которой не срабатывало достижение "Все современные удобства".
  • Снижено требование достижения "Путешествие налегке" с 20 различных походных инструментов до 15.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Бенедикт Вольфрамович

Судя по роудмапу, играть стоит начинать в конце 23-начале 24.

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