Для ролевой игры Wartales вышло обновление, исправляющее ошибки в квестах, предметах и не только

Shiro Games выпустила обновление 1.0.2663 для ролевой игры Wartales, исправляющее различные ошибки. Полные примечания к патчу доступны ниже:.
Геймплей
- Добавлено предупреждение, предлагающее игрокам проверить свои игровые файлы или переустановить игру, если она обнаружит потенциально поврежденные файлы.
- Исправлена проблема, из-за которой украденные предметы продолжали засчитываться в счет штрафа после их возврата или уплаты штрафа.
- Исправлена ошибка, из-за которой при наведении курсора на один предмет изменялось количество разыскиваемых предметов.
- Исправлена ошибка, из-за которой значок грузоподъемности скрывал значение в таблице характеристик юнита.
- Исправлена ошибка, из-за которой налог на товары учитывал торговые товары, хранящиеся в сундуке на посту.
Предметы
- Исправлена ошибка, из-за которой разборка предметов засчитывалась как их изготовление.
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые рецепты ремесел, показанные в компендиуме, не могли быть получены.
- Рецепт Люта теперь можно найти в многочисленных тавернах по всему миру.
- В лагере следопытов Дромбаха теперь продаются следующие рецепты: Острый порошок, Пернатый ошейник, Тренировочный ошейник, Усиленный слой следопыта и Усиленный слой барда.
- Рецепт порошкообразной ярости теперь продается на арене Дромбаха.
- Рецепт "Горячее блюдо горца" теперь продается на поле Дромбах-Руст.
- Рецепт баранины с гратеном теперь продается в убежище горы Эрнст.
- Рецепт королевского пира теперь можно найти в сундуке в проклятой деревне Аштель.
Битва
- Исправлена проблема, из-за которой Защитное наложение не позволяло применить малус.
- Исправлена проблема, из-за которой медведи выживали после удара молнии.
- Исправлена проблема, из-за которой хитбокс пчелиного роя не соответствовал его внешнему виду.
- Изменен эффект стрихнина ассасина: "Этот юнит получает отравленное оружие на 2 хода" -> "Урон увеличивается на 25% против отравленных юнитов".
Квесты
- Исправлена проблема, из-за которой одновременное присутствие в партии аббата Теосена и капитана Хостеса не позволяло игрокам продвигаться по квестам.
- Исправлена проблема, из-за которой полевой артефакт из квеста "Дромбах Руст" мог быть продан, что препятствовало завершению квеста.
- Исправлена проблема, из-за которой убийство контрабандистов на заброшенной ферме перед походом в ратушу клана Гаруса не завершало квест "Расхитительница гробниц".
- Исправлена проблема, из-за которой нельзя было завершить квест "Сообщить в таверну о фортунных магах".
- Удален сундук в аббатстве Святого Элера, так как он был связан с квестом "Наследие".
Достижения
- Исправлена ошибка, из-за которой достижение "Пиршество" срабатывало только при путешествии через торговые посты.
- Исправлена ошибка, из-за которой полярные вариации медведей и волков не засчитывались при получении достижения "Вожак стаи".
- Исправлена ошибка, из-за которой не срабатывало достижение "Мастер на все руки".
- Исправлена проблема, из-за которой не срабатывало достижение "Все современные удобства".
- Снижено требование достижения "Путешествие налегке" с 20 различных походных инструментов до 15.
Судя по роудмапу, играть стоит начинать в конце 23-начале 24.