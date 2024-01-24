Для ролевой игры Wartales вышло обновление, направленное на исправление ошибок в навыках и боях

Shiro Games только что выпустила обновление 1.0.32238 для ролевой игры Wartales, которое направлено на исправление ошибок как в базовой игре, так и в недавно вышедшем дополнении Pirates of Belerion. Полные примечания доступны ниже:
Базовая игра
Битва
- Исправлена проблема, из-за которой враги не заканчивали свой ход.
- Исправлена проблема, из-за которой грязь исчезала после перезагрузки сохранения.
- Исправлена проблема, из-за которой защитники стражи получали неправильные щиты.
- Исправлена проблема, из-за которой во время боев на арене требования толпы срабатывали при рипосте и DoT-ударах.
- Навык "Вредный и опасный" теперь работает как положено.
- Улучшенное умение "Овация" теперь работает по назначению.
- Битвы, из которых можно сбежать, можно выиграть, если в них не осталось врагов.
- Сражения с купцами, на которых напали бандиты, и в которых вы приходите на помощь купцам, теперь масштабируются в зависимости от уровня региона в режиме Region Locked.
- Захват теперь возможен независимо от уровня брони, если здоровье цели ниже 50%.
Мир
- Исправлена проблема, из-за которой Старый Вильбурт менял лицо после разговора с ним.
- Исправлена проблема, из-за которой игроки могли застрять на разрушенных мостах.
- Предметы, цена продажи которых превышает их цену со скидкой, больше не могут быть уценены.
- Исправлено вознаграждение за квест "Сила в количестве".
Интерфейс
- Статы гвардейцев теперь отображаются в окне юнита.
- Исправлена проблема, из-за которой окна с подсказками не отображались во время боя при игре с контроллерами.
- Исправлена проблема, из-за которой войска забывали о своих отношениях с отрядом, находящимся в тюрьме.
Кооп
- Торговые маршруты больше нельзя купить сразу несколько раз.
- Исправлена проблема, из-за которой нельзя было передавать юнитов между 3 и более игроками, если использовался контроллер.
Pirates of Belerion
- Исправлен сбой, возникавший, когда животные приходили на усиление вражеского войска во время морских сражений.
- Морские лорды не будут нападать на игрока сразу после финального боя в сеттинге.
- Исправлены проблемы, возникавшие при подталкивании юнитов в зоны прицеливания.
- Умение "Малые шипы" теперь работает как положено при использовании во время боя.
- Умение "Прирожденный охотник" больше не работает при отдыхе в море.
- Исправлена ошибка, из-за которой дорога контрабандистов с обломками не всегда была видна из-за угла камеры.
- Белерианская еда теперь может быть вкусной.
- Исправлен вес компонентов лодки.