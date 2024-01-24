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Wartales 01.12.2021
Ролевая, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.6 835 оценок

Для ролевой игры Wartales вышло обновление, направленное на исправление ошибок в навыках и боях

Procy_on
Новости

Shiro Games только что выпустила обновление 1.0.32238 для ролевой игры Wartales, которое направлено на исправление ошибок как в базовой игре, так и в недавно вышедшем дополнении Pirates of Belerion. Полные примечания доступны ниже:

Базовая игра

Битва

  • Исправлена проблема, из-за которой враги не заканчивали свой ход.
  • Исправлена проблема, из-за которой грязь исчезала после перезагрузки сохранения.
  • Исправлена проблема, из-за которой защитники стражи получали неправильные щиты.
  • Исправлена проблема, из-за которой во время боев на арене требования толпы срабатывали при рипосте и DoT-ударах.
  • Навык "Вредный и опасный" теперь работает как положено.
  • Улучшенное умение "Овация" теперь работает по назначению.
  • Битвы, из которых можно сбежать, можно выиграть, если в них не осталось врагов.
  • Сражения с купцами, на которых напали бандиты, и в которых вы приходите на помощь купцам, теперь масштабируются в зависимости от уровня региона в режиме Region Locked.
  • Захват теперь возможен независимо от уровня брони, если здоровье цели ниже 50%.

Мир

  • Исправлена проблема, из-за которой Старый Вильбурт менял лицо после разговора с ним.
  • Исправлена проблема, из-за которой игроки могли застрять на разрушенных мостах.
  • Предметы, цена продажи которых превышает их цену со скидкой, больше не могут быть уценены.
  • Исправлено вознаграждение за квест "Сила в количестве".

Интерфейс

  • Статы гвардейцев теперь отображаются в окне юнита.
  • Исправлена проблема, из-за которой окна с подсказками не отображались во время боя при игре с контроллерами.
  • Исправлена проблема, из-за которой войска забывали о своих отношениях с отрядом, находящимся в тюрьме.

Кооп

  • Торговые маршруты больше нельзя купить сразу несколько раз.
  • Исправлена проблема, из-за которой нельзя было передавать юнитов между 3 и более игроками, если использовался контроллер.

Pirates of Belerion

  • Исправлен сбой, возникавший, когда животные приходили на усиление вражеского войска во время морских сражений.
  • Морские лорды не будут нападать на игрока сразу после финального боя в сеттинге.
  • Исправлены проблемы, возникавшие при подталкивании юнитов в зоны прицеливания.
  • Умение "Малые шипы" теперь работает как положено при использовании во время боя.
  • Умение "Прирожденный охотник" больше не работает при отдыхе в море.
  • Исправлена ошибка, из-за которой дорога контрабандистов с обломками не всегда была видна из-за угла камеры.
  • Белерианская еда теперь может быть вкусной.
  • Исправлен вес компонентов лодки.
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