Дорожная карта ролевой тактики Wartales была дополнена - большое обновление появится в конце 2023 года ©

Компания Shiro Games в очередной раз обновила дорожную карту Wartales на 2023 год, сообщив о первом крупном контентном обновлении игры после выхода версии 1.0 в начале этого года.

В обновлении дорожной карты Shiro сообщает, что обновление Community Update 2, о котором также говорилось в последнем сообщении в июне, уже не за горами. Его выход запланирован на сентябрь.

Новым в этот раз стало первое крупное обновление для Wartales, которое должно появиться в IV квартале 2023 года.

В этом обновлении появится совершенно новый класс, с которым предстоит познакомиться, а также новые враги, предметы и умения. Появятся новые возможности настройки персонажей, а также другие, пока еще не анонсированные возможности.

Все это будет доступно бесплатно для всех игроков Wartales, хотя запланированы и платные DLC, которые должны появиться в четвертом квартале 2023 года.

В платном DLC появится новый регион и сюжетная линия, а также "новый способ навигации по миру", что звучит весьма многообещающе, особенно если вы находили передвижение по Wartales несколько медлительным.

Среди других особенностей DLC - новый "уникальный геймплей", хотя Shiro не раскрывает, что это может быть за геймплей. Также можно ожидать новую систему прогрессии, нового чемпиона и многое другое.

Wartales - суровая тактическая ролевая игра, вышедшая в Early Access в конце 2021 года и получившая полноценный релиз в апреле этого года.

С момента выхода игра получила ряд крупных обновлений, добавивших в нее такие возможности, как совместная игра, быстрое перемещение и многое другое. Кроме того, игра получила завидный рейтинг "Очень положительно" в Steam, который насчитывает более 17 000 отзывов.