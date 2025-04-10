Гигантские монстры и новая профессия - авторы тактической RPG Wartales анонсировали дополнение The Beast Hunt

Авторы тактической RPG Wartales анонсировали масштабное дополнение — The Beast Hunt, которое выйдет уже в конце апреля. Игрокам предстоит столкнуться с пугающей силой природы: по мрачному региону Бригга рыщет гигантский монстр, чье присутствие искажает землю, превращая обычных животных в кровожадные призрачные стаи.

Вместе с DLC появится новая профессия — Охотник, которое будет бесплатно доступна всем обладателям игры. Вам предстоит пройти по следу чудовища, раскрыть его зловещую тайну и добраться до логова, полного опасностей. В ходе этого мрачного приключения игроки смогут испытать себя в новых боях, исследовать загадочные туманные долины и стать частью давнего конфликта Следопытов с проклятием, которое уже не остановить без вашей помощи.

Это обновление станет настоящим вызовом даже для опытных наемников и придаст Wartales еще больше глубины и мрачного шарма.