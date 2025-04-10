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Wartales 01.12.2021
Ролевая, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 289 оценок

Гигантские монстры и новая профессия - авторы тактической RPG Wartales анонсировали дополнение The Beast Hunt

butcher69 butcher69

Авторы тактической RPG Wartales анонсировали масштабное дополнение — The Beast Hunt, которое выйдет уже в конце апреля. Игрокам предстоит столкнуться с пугающей силой природы: по мрачному региону Бригга рыщет гигантский монстр, чье присутствие искажает землю, превращая обычных животных в кровожадные призрачные стаи.

Вместе с DLC появится новая профессия — Охотник, которое будет бесплатно доступна всем обладателям игры. Вам предстоит пройти по следу чудовища, раскрыть его зловещую тайну и добраться до логова, полного опасностей. В ходе этого мрачного приключения игроки смогут испытать себя в новых боях, исследовать загадочные туманные долины и стать частью давнего конфликта Следопытов с проклятием, которое уже не остановить без вашей помощи.

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Это обновление станет настоящим вызовом даже для опытных наемников и придаст Wartales еще больше глубины и мрачного шарма.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kolyan-x3

Ахринеть ,как варталес прогрессирует .Я честно в шоке ,и так то игра была супер ,но разрабы решили сделать супер-пупер .

7
Garris1304

Надеюсь сделают полную переработку профессий. А то сейчас каждой по одной актуальны, а остальным бойцам качаешь либо кузню либо онли алхимку

0
Кей Овальд

Бесит когда у нормальной одиночной игры модель распространения как у ММО с этой постоянной накачкой дополнениями. Выпустите уже законченную версию.

0
jax baron

как я не хотел в эту игру играть - и специально её обходил - теперь смотрю с длс и часто патчи выпускаются видимо придётся

-3
Garris1304

Не играй. Тебя никто не заставляет играть в эту отличную игру

2