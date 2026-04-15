Город на грани: в дополнении Fires in the Capital для Wartales появится система хаоса и уличные кризисы

Разработчики Wartales раскрыли детали дополнения Fires in the Capital, которое перенесёт игроков в столицу Империи — огромный город Исандрин, полный интриг и борьбы за власть.

В центре сюжета — политический кризис: Легион назначает нового правителя, однако молодой генерал Максим начинает собственные реформы, меняя баланс сил. Игрокам предстоит вмешаться в ситуацию и попытаться удержать город от окончательного распада.

Ключевой механикой станет «индикатор хаоса», отражающий состояние столицы. Чем дольше проблемы остаются без внимания, тем сильнее ухудшается обстановка: растут цены, исчезают контракты, закрываются локации, а на улицах становится больше бандитов. В крайних случаях ситуация может перерасти в полноценный кризис.

Снизить уровень хаоса можно разными способами. Помимо сражений, игрокам предложат участвовать в особых событиях: защищать торговые конвои, спасать жителей во время пожаров или предотвращать захват патрулей. Успех напрямую влияет на стабильность города.

Однако разработчики делают акцент и на мирных решениях. Игроки смогут помогать горожанам, жертвовать средства, бороться с пропагандой и поддерживать порядок без насилия.

Fires in the Capital расширяет привычный опыт Wartales, добавляя динамичную городскую среду, где каждое действие влияет на судьбу столицы. Исандрин обещает стать одной из самых насыщенных и сложных локаций в игре.