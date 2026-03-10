Новые DLC, кавалерия и большое обновление: Wartales получила масштабный план развития на 2026 год

Студия Shiro Games представила дорожную карту развития тактической RPG Wartales на 2026 год. Разработчики подготовили для игроков насыщенный план, включающий два платных дополнения и крупное обновление, основанное на отзывах сообщества.

Первое расширение выйдет уже в апреле и станет частью серии «контрактных» DLC. События дополнения развернутся в столице Эдорана, оказавшейся в глубоком кризисе. Игрокам предстоит восстановить порядок, принимая участие в сражениях и влияя на ситуацию через управление информацией — от распространения пропаганды до её подавления. Более подробная информация о контенте должна появиться в ближайшие недели.

В третьем квартале разработчики планируют выпустить масштабное бесплатное обновление. Оно будет сосредоточено на улучшениях, которых давно просит сообщество. В игру добавят новые карты, возможность перекрашивать доспехи, улучшат производительность и оптимизацию, а также внедрят ряд изменений, повышающих удобство игрового процесса.

Ещё одно крупное DLC запланировано на конец года. Одним из главных нововведений станет появление кавалерийских отрядов — механики, которую фанаты ждали давно. Помимо этого, дополнение принесёт новый регион для исследования, уникального чемпиона, дополнительное оружие и наборы брони. Разработчики также намекнули на ряд других нововведений, подробности о которых пока держатся в секрете.

Wartales доступна на PC, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X and Series S.