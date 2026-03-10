ЧАТ ИГРЫ
Wartales 01.12.2021
Адвенчура, Ролевая, Инди, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 492 оценки

Новые DLC, кавалерия и большое обновление: Wartales получила масштабный план развития на 2026 год

butcher69 butcher69

Студия Shiro Games представила дорожную карту развития тактической RPG Wartales на 2026 год. Разработчики подготовили для игроков насыщенный план, включающий два платных дополнения и крупное обновление, основанное на отзывах сообщества.

Первое расширение выйдет уже в апреле и станет частью серии «контрактных» DLC. События дополнения развернутся в столице Эдорана, оказавшейся в глубоком кризисе. Игрокам предстоит восстановить порядок, принимая участие в сражениях и влияя на ситуацию через управление информацией — от распространения пропаганды до её подавления. Более подробная информация о контенте должна появиться в ближайшие недели.

В третьем квартале разработчики планируют выпустить масштабное бесплатное обновление. Оно будет сосредоточено на улучшениях, которых давно просит сообщество. В игру добавят новые карты, возможность перекрашивать доспехи, улучшат производительность и оптимизацию, а также внедрят ряд изменений, повышающих удобство игрового процесса.

Ещё одно крупное DLC запланировано на конец года. Одним из главных нововведений станет появление кавалерийских отрядов — механики, которую фанаты ждали давно. Помимо этого, дополнение принесёт новый регион для исследования, уникального чемпиона, дополнительное оружие и наборы брони. Разработчики также намекнули на ряд других нововведений, подробности о которых пока держатся в секрете.

Wartales доступна на PC, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X and Series S.

7
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
PanKotovsky

Я так в нее никогда нормально не поиграю похоже...

Как только соберусь, так новости про очередное обновление и перетряхивание баланса.

Че только не придумают, лишь бы следующую игру не делать.

3
ratte88

Приятно, что игра активно развивается. Те же боевые братья ничего не вносят и только за счёт модов живут, тут же иначе.

2
Пользователь ВКонтакте

А русский язык они планируют подготовить? // Григорий Янин

1
borsic

Ну и круто.

Иваныч из Тулы

Без мода Wartales Remastered игра всё равно слишком лёгкая, унылая и без баланса.

