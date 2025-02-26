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Wartales 01.12.2021
Ролевая, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 234 оценки

Shiro Games раскрыла амбициозные планы для своей тактической ролевой игры Wartales на 2025 год

butcher69
Новости

Shiro Games раскрыла амбициозные планы для своей тактической ролевой игры Wartales на 2025 год. В ближайшие месяцы игроки могут ожидать обильные обновления и новое содержимое, которое значительно расширит игровой опыт.

В первом квартале 2025 года выйдет пятое обновление сообщества, которое улучшит игровой ИИ, добавит новые карты дорожных сражений, а также исправит множество ошибок. Это обновление сделает игровой процесс более увлекательным и разнообразным. Затем, во втором квартале, игроки смогут насладиться новым DLC — The Beast Hunt. В этом дополнении будет новая сюжетная линия, дополнительные регионы для исследования и снаряжение для охоты на могучих существ. Появится также новая профессия, что откроет дополнительные возможности для игроков.

В третьем квартале выйдет очередное обновление сообщества, улучшившее качество жизни, а в конце года запланированы два крупных DLC. Одно из них позволит вам управлять собственным участком земли, а другое добавит новый регион в мир Wartales.

Shiro Games обещает «регулярные обновления дорожной карты», так что поклонники игры могут ожидать больше информации о грядущих изменениях. В целом, 2025 год станет для Wartales годом активного развития и расширения контента.

Wartales уже доступна на ПК, Xbox и Nintendo Switch, и, если вы еще не знакомы с этой игрой, теперь самое время присоединиться к этому увлекательному миру наемников и приключений.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Очередная игра, которая никогда не выйдет полностью, блин... Модель распространения одиночных игр как у ММО это полный маразм. Делайте вторую часть вместо этой хрени.

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Alex40001

так вроде не как ммм в ммм хуже все горазда. это чисто допил и переосмысливание/добавление механик и контента. регионов там правда нехватает так глядишь карта разрастется до mount and blade 2 хотя и там она "маленькая"

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Дьявол Ада

лучше б кооп починили

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