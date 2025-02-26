Shiro Games раскрыла амбициозные планы для своей тактической ролевой игры Wartales на 2025 год. В ближайшие месяцы игроки могут ожидать обильные обновления и новое содержимое, которое значительно расширит игровой опыт.

В первом квартале 2025 года выйдет пятое обновление сообщества, которое улучшит игровой ИИ, добавит новые карты дорожных сражений, а также исправит множество ошибок. Это обновление сделает игровой процесс более увлекательным и разнообразным. Затем, во втором квартале, игроки смогут насладиться новым DLC — The Beast Hunt. В этом дополнении будет новая сюжетная линия, дополнительные регионы для исследования и снаряжение для охоты на могучих существ. Появится также новая профессия, что откроет дополнительные возможности для игроков.

В третьем квартале выйдет очередное обновление сообщества, улучшившее качество жизни, а в конце года запланированы два крупных DLC. Одно из них позволит вам управлять собственным участком земли, а другое добавит новый регион в мир Wartales.

Shiro Games обещает «регулярные обновления дорожной карты», так что поклонники игры могут ожидать больше информации о грядущих изменениях. В целом, 2025 год станет для Wartales годом активного развития и расширения контента.

Wartales уже доступна на ПК, Xbox и Nintendo Switch, и, если вы еще не знакомы с этой игрой, теперь самое время присоединиться к этому увлекательному миру наемников и приключений.