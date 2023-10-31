Средневековая тактическая ролевая игра Wartales стала доступна на консолях Xbox

Разработчик и издатель Shiro Unlimited приглашает всех желающих повести свой отряд к славе в земли, полные опасностей, вызванных столетней чумой. Wartales, средневековая тактическая ролевая игра с открытым миром сегодня стала доступна на консолях Xbox. Работа наемников пользуется большим спросом у смелых или отчаянных людей, готовых взяться за любую работу. Набирайте безжалостный отряд и собирайте вознаграждения, чтобы наемники не скупились. Отправляйтесь в путь, вооружившись разнообразным арсеналом оружия и живой силы.

Выживайте любыми способами, выполняя задания и добиваясь успеха в сложных пошаговых сражениях. Противостоять диким животным, расчетливым мошенникам и коррумпированным миротворцам, тактично расставляя членов отряда для совершения идеального убийства. Отправляйтесь в путешествие по заснеженным горам и шумным королевствам, чтобы раскрыть серьезные тайны.

Разбейте лагерь на ночь, чтобы позаботиться о нуждах группы: залечить раны, починить доспехи, обучить мечников и накормить их горячей пищей. Улучшайте характеристики, используя очки навыков для каждого товарища, и создавайте новое оружие и щиты, чтобы подготовиться к следующему приключению. Пройдите через несколько регионов и отправляйтесь в вечное путешествие, чтобы прожить жизнь, полную золота и славы, в этом коварном королевстве.

Для выживания отряда крайне важны союзы. Объединитесь с тремя надежными товарищами в кооперативном режиме для четырех игроков, а также с возможностью кросс-игры для пользователей Xbox и PC Game Pass. Свободно погружайтесь в богатый контентом открытый мир на любой платформе одновременно с помощью удобной функции кросс-сохранения.

Wartales уже доступна на Xbox и Xbox Game Pass, а также на Nintendo Switch и Windows PC через Steam с поддержкой английского, китайского, французского, немецкого, испанского, русского, польского и португальского языков.