Столица на грани: Wartales отправит игроков в Исандрин, где можно спасти город или довести его до гибели

Мрачная тактическая RPG Wartales готовится к выходу крупного дополнения Fires in the Capital, которое появится уже в апреле. DLC кардинально меняет привычный ритм игры: вместо выживания в глухих регионах наёмники отправятся в огромную столицу Исандрин — разрушенный войной центр королевства Эдоран.

Разработчики из Shiro Games обещают «насыщенный и реагирующий» город, где каждое решение влияет на обстановку. Новая система Хаоса будет отслеживать действия игрока: поддержка порядка укрепит районы и экономику, тогда как жестокие или эгоистичные поступки ускорят распад столицы.

Игрокам предложат широкий выбор занятий: от борьбы с преступностью и сопровождения караванов до пропаганды и даже выступлений в роли барда. Бои останутся важной частью, но далеко не единственным способом повлиять на происходящее. Состояние города будет напрямую менять сценарии миссий — от подавления беспорядков до спасения жителей из горящих кварталов.

Дополнение органично встроится в текущее прохождение, без необходимости начинать новую игру. Fires in the Capital выглядит как самый масштабный шаг вперёд для Wartales, предлагая более цельный и насыщенный опыт, которого давно ждали поклонники.