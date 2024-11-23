Тактическая ролевая игра Wartales продалась тиражом 1 млн. копий и получит DLC The Skelmar Invasion 10 декабря

Wartales, средневековая тактическая ролевая игра с открытым миром от разработчика Shiro Games, отмечает свой рубеж в 1 миллион продаж в Steam самым кровавым DLC на сегодняшний день, The Skelmar Invasion, которое выйдет на ПК в Steam и GOG во вторник, 10 декабря 2024 г. DLC будет сопровождаться бесплатным обновлением для базовой игры, добавляющим ряд новых востребованных функций.

Проложите путь в Орманс, израненную войной землю, теперь оккупированную грозными и испытанными в боях Скелмарами. Организуйте рассчитанные атаки, чтобы освободить тщательно укреплённые баронства и набрать местные силы повстанцев. Восстановите поселения, опустошённые годами набегов и кровопролития, чтобы открыть новые возможности развития для всех в отряде.

Укрепите сопротивление лучшим оружием и доспехами, а затем ведите их в эпические осадные сражения против хорошо охраняемых крепостей в самом сердце каждого баронства. Будьте осторожны, воины попадут под смертельный огонь новых врагов, вооружённых арбалетами, в каждой фракции благодаря одновременному бесплатному обновлению Wartales, прибывающему вместе с The Skelmar Invasion.

Квентин Лапейр, игровой директор Shiro Games сказал:

Это праздничное время для Wartales, отмечающая более 1 миллиона продаж только в Steam. The Skelmar Invasion предлагает захватывающие новые впечатления, и это был наш шанс дать наёмникам высоко востребованные осадные сражения наряду со многими другими долгожданными запросами.