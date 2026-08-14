В Wartales станет больше риска и меньше рутины: торговцы, новые карты и быстрые бои

В начале сентября Wartales получит обновление, которое добавит в путешествия наёмников новую опасную активность, несколько боевых карт и изменения, призванные сделать сражения динамичнее.

Одним из главных нововведений станут странствующие торговцы. Игроки смогут выслеживать состоятельных путешественников, вступать с ними в бой и брать их в плен ради ценной добычи. За победу также можно будет получить доступ к трём новым комплектам брони, которые находятся у захваченных торговцев.

Однако пленный не станет просто ждать своей участи в лагере. Если ему удастся сбежать, он может вернуться с подкреплением, устроить засаду или атаковать отряд во время ночного привала. Впрочем, при определённых обстоятельствах беглеца получится снова поймать и вернуть под стражу.

Сражения с торговцами будут проходить на шести новых боевых картах, разбросанных по разным регионам. Это добавит ещё несколько вариантов для тактических столкновений и разнообразит привычные путешествия отряда.

Разработчики также решили ускорить бои для игроков, которым не хочется вручную разбирать каждый ход. В обновлении появится возможность автоматически пропускать ходы отдельных бойцов, при этом управление ими можно будет вернуть в любой момент.

Помимо этого, команда улучшит расчёты искусственного интеллекта, движение камеры и другие элементы боевой системы. Станет понятнее и система доверия пленников — игроки смогут лучше отслеживать их состояние и понимать, насколько высок риск побега.

Таким образом, Обновление сообщества №7 не ограничится новым типом противников: Wartales получит сразу несколько изменений, направленных как на расширение тактических возможностей, так и на сокращение рутины во время затяжных сражений.