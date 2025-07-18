Wartales готовит масштабные обновления на второе полугодие 2025 года: новые черты, снаряжение и управление владением

Разработчики Wartales представили планы на второе полугодие 2025 года, раскрывая дорожную карту развития игры. Уже в конце июля выйдет бесплатное обновление Community Update 6, которое добавит снаряжение 5-го уровня из новой красной ткани Вермей и существенно расширит ролевую составляющую — появятся 20 новых черт характера и 40 уникальных признаний для персонажей. Также обновят систему уведомлений с функцией группировки сообщений и улучшат производительность игры.

В сентябре игроков ждёт масштабное дополнение, позволяющее стать правителем собственного владения: строить районы, управлять ресурсами и принимать решения, влияющие на жизнь подданных. Такое развитие обещает сделать Wartales ещё более глубоким и захватывающим.