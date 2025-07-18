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Wartales 01.12.2021
Адвенчура, Ролевая, Инди, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 369 оценок

Wartales готовит масштабные обновления на второе полугодие 2025 года: новые черты, снаряжение и управление владением

butcher69 butcher69

Разработчики Wartales представили планы на второе полугодие 2025 года, раскрывая дорожную карту развития игры. Уже в конце июля выйдет бесплатное обновление Community Update 6, которое добавит снаряжение 5-го уровня из новой красной ткани Вермей и существенно расширит ролевую составляющую — появятся 20 новых черт характера и 40 уникальных признаний для персонажей. Также обновят систему уведомлений с функцией группировки сообщений и улучшат производительность игры.

В сентябре игроков ждёт масштабное дополнение, позволяющее стать правителем собственного владения: строить районы, управлять ресурсами и принимать решения, влияющие на жизнь подданных. Такое развитие обещает сделать Wartales ещё более глубоким и захватывающим.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
нитгитлистер

а релиз то когда?

2
Aleksey Aleshka

Если честно уже достала эта практика допиливания одной игры десятилетиями.

2
Кей Овальд

Ага, ага, я уже понял, что в этом году игру можно не ждать. Надеюсь, хоть в следующем выйдет законченное издание.

1
Dellinger

Это достойно )

nikvik jm

Продолжают поддерживать игру контентом-это хорошо.