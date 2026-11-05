Wartales отправит наёмников в борьбу за власть между дворянскими домами - Knights of Fardensa выйдет в декабре

Shiro Games представила трейлер Knights of Fardensa — нового дополнения для средневековой ролевой игры Wartales. Расширение выйдет 9 декабря 2026 года и отправит отряд наёмников в Фарденсу — регион плодородных земель, богатых поместий и политических интриг. Разработчики обещают новую историю, в которой игрокам предстоит не просто выполнять контракты, но и повлиять на расстановку сил среди местной знати.

Фарденса находится под властью семьи Ald Hertoggs. Правящий род укрепил своё положение благодаря монополии на разведение и торговлю лошадьми, однако его влияние постепенно ослабевает. По региону распространяются слухи о краже животных и их нелегальной переправке на континент, а несколько младших дворянских домов объединились против прежних хозяев этих земель. Правда, их союз остаётся непрочным, поэтому борьба за власть может обернуться противостоянием между самими заговорщиками.

Наёмникам предстоит познакомиться с представителями влиятельных семей, разобраться в причинах конфликта и решить, кому достанется контроль над Фарденсой. Таким образом, дополнение делает акцент не только на исследовании новой территории, но и на политических решениях, последствия которых определят будущее региона.

Wartales предлагает игрокам управлять отрядом наёмников в открытом средневековом мире, где выживание зависит от грамотного управления ресурсами, бойцами и отношениями с окружающими. Knights of Fardensa продолжит развивать эту основу, добавив новую территорию и масштабный конфликт между местными дворянскими домами. Дополнение уже можно добавить в список желаемого в Steam.