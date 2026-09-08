Wartales получила масштабное бесплатное обновление с новым убежищем для преступников и улучшенной системой пленных

Тактическая RPG Wartales от Shiro Games получила на ПК седьмое обновление сообщества. Бесплатный патч добавляет новые механики, расширяет существующие системы и включает ряд улучшений, о которых просили игроки.

Главным нововведением стала Логово — новое убежище для наёмников, вставших на путь преступности. Игроки, накопившие достаточно высокий уровень подозрительности из-за краж и грабежей, смогут узнать о местонахождении убежища от информаторов. В Логове отряд сможет продавать краденое, получать преступные заказы, приобретать уникальное оружие и снижать уровень подозрительности.

Серьёзные изменения затронули и систему пленных. Теперь у них есть собственные деревья навыков, а их потребности и желания зависят от черт характера. Военачальники получили больше возможностей для управления пленниками в лагере и во время сражений, а у самих пленников появились скрытые цели, которые можно раскрывать и использовать для повышения или снижения их уровня доверия.

В обновлении также появилась кнопка «Завершить раунд», позволяющая одним нажатием пропустить ходы всех бойцов, которые ещё не действовали. При необходимости действие можно отменить. Лист персонажа переработали и разделили на три вкладки, сделав информацию более удобной для чтения.

Кроме того, обновление добавляет три комплекта брони, которые можно купить или украсть у странствующих торговцев, шесть новых боевых карт в Алазаре, Хараге, Гозенберге и Эдоране, а также личные задания для отдельных наёмников. Не обошлось и без многочисленных исправлений ошибок и других улучшений игрового процесса.

Обновление Сообщества №7 уже доступно на ПК бесплатно. Одновременно в Steam проходит акция, в рамках которой базовую игру можно приобрести со скидкой 72%, а дополнения — со скидкой до 35%.