Бывшие разработчики Age of Empires, Borderlands и BioShock анонсировали тактический roguelite в реальном времени Wartorn

Stray Kite Studios, студия, состоящая из бывших разработчиков Age of Empires, Borderlands и BioShock, анонсировала Wartorn, тактическую игру в жанре roguelite в реальном времени, которая выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store в раннем доступе этой весной.

Генеральный директор и соучредитель Stray Kite Studios Шован Патель сказал:

Наше видение Wartorn — это игра, которая органично сочетает в себе художественное выражение, тактическую глубину и эмоциональный резонанс. Мы хотим, чтобы игроки чувствовали, что каждый выбор имеет значение, как на поле боя, так и в сюжете.

Креативный директор и соучредитель Stray Kite Studios Пол Хеллквист добавил:

Wartorn бросает игрокам вызов, заставляя их ориентироваться в хаосе разделенного мира, находя при этом цель и радость в бескорыстии. Мы вложили душу в создание игры, которая не только развлекает, но и заставляет игроков глубоко задуматься о жертвенности, выживании и узах, которые нас объединяют.

Wartorn — это однопользовательская, отрядная, roguelite кампания, в которой игроки примут на себя роль Яры и Элани, сестер, изгнанных из дома, и должны пересечь охваченные войной острова Талаур, чтобы достичь безопасности Бейнуна, их родовой крепости.

Обуздайте стихии в ожесточенных сражениях в реальном времени, собирая и улучшая команду фантастических существ в этом roguelite приключении в мире, раздираемом войной.