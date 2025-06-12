В стратегию Warzone 2100 теперь можно сыграть прямо в браузере

В честь двадцатилетия с момента публикации первого открытого релиза, классическая стратегия в реальном времени Warzone 2100 получила официальную веб-версию. Теперь окунуться в мир постапокалиптических сражений можно из любого современного браузера с поддержкой технологий WebAssembly и WebGL 2.

Эта версия предлагает полноценный однопользовательский режим, который включает в себя как оригинальную сюжетную кампанию, так и режим схватки против компьютерных оппонентов. Разработчики отмечают, что запустить игру можно даже на планшетах iPad и Android-устройствах с достаточно большим экраном, что значительно расширяет доступность проекта.

При этом создатели не забывают и о стационарных платформах. Для пользователей ПК по-прежнему доступны нативные сборки для Windows, macOS, Linux и FreeBSD. Эти версии могут похвастаться более высоким качеством графики, поддержкой многопользовательской игры по сети, а также возможностью устанавливать различные модификации и дополнения от сообщества.

Warzone 2100 была изначально разработана студией Pumpkin Studios и выпущена в 1999 году. В 2004 году ее исходный код был открыт под лицензией GPLv2, что дало проекту вторую жизнь и позволило силами энтузиастов развивать его и по сей день.