Вышло масштабное обновление 4.7 для классической стратегии Warzone 2100

Классическая стратегия в реальном времени Warzone 2100 получила крупное обновление под версией 4.7. Эта игра изначально вышла в коммерческий релиз в 1999 году, а в 2004 году ее исходный код был открыт для сообщества. Свежий патч под названием Legacy and Lobby Update вносит множество значительных улучшений в техническую часть проекта.

Среди главных нововведений разработчики выделяют улучшенную поддержку графического API Vulkan и обновленную систему теней. В игре появился новый саундтрек и специальная модификация v1.10 Campaign Balance Mod. Данный мод максимально приближает баланс сюжетной кампании к изначальным задумкам оригинальных создателей.

Самым крупным изменением стала абсолютно новая система лобби для многопользовательских матчей. Теперь процесс присоединения к играм стал намного проще благодаря внедрению идентификаторов GameId. Игроки могут видеть этот номер при создании или входе в комнату, делиться им с друзьями и подключаться напрямую без необходимости искать нужный матч в общем списке. Разработчики также исправили проблемы с подключением для пользователей со строгими сетевыми экранами и нестабильными провайдерами интернета.

Новая версия добавляет полноценную поддержку создания серверов по протоколам IPv4 и IPv6. Хосты могут использовать сразу 2 протокола одновременно, а клиенты фильтровать их по доступности. Это позволяет создавать комнаты даже тем игрокам, которые находятся за NAT провайдера. В панели параметров хоста появилось больше настроек для защиты от недобросовестных пользователей и обхода блокировок.

Для повышения безопасности все коммуникации с сервисом лобби теперь используют защищенный протокол HTTPS, а IP адреса создателей серверов скрыты от посторонних глаз. Дополнительно разработчики добавили возможность следить за текущими матчами прямо из браузера и исправили проблему постоянного сброса настроек блокировки звука от других игроков между игровыми сессиями. Скачать актуальную версию можно абсолютно бесплатно.