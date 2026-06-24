Wasabi делает ставку на атмосферу японских триллеров: анонсирован детектив о ритуальных убийствах в Нагано 90-х

Phoenix Game Productions, известная по Tokyo Underground Killer, представила новый проект под названием Wasabi. Разработчики описывают игру как японский психологический триллер, действие которого разворачивается в городе Азумино префектуры Нагано в 1990-х годах. Проект выйдет на ПК в Steam, однако дата релиза пока не раскрывается.

Сюжет расскажет о серии загадочных ритуальных убийств, нарушивших спокойствие небольшого провинциального города. Игрокам предстоит взять на себя роль Рюхэя Куросимы и расследовать происходящее, изучая места преступлений и допрашивая подозреваемых. Одной из необычных особенностей станет использование васаби во время допросов — именно этот элемент разработчики называют ключом к получению признаний и раскрытию правды.

Авторы обещают шесть эпизодов расследования, восемь подозреваемых со своими мотивами и секретами, несколько концовок и более десяти часов прохождения. Отдельное внимание уделяется атмосфере: сцены допросов создаются с применением технологии захвата движений, а музыкальное сопровождение включает свыше 45 минут оригинальных композиций.

Судя по описанию, Wasabi делает ставку не на экшен, а на напряжённое расследование, психологическое давление и мрачную атмосферу японских криминальных историй, что заметно выделяет проект среди современных инди-триллеров.