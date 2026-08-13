Waste The Fallen - мрачный шутер в стиле Лавкрафта, где даже неудачная вылазка не обнуляет прогресс

Южнокорейская студия Royal Crow представила Waste The Fallen — шутер от первого лица с элементами эвакуации, действие которого развернётся в мире космического хоррора. Игра заявлена для ПК, а первым этапом её публичного тестирования станет закрытая альфа, которая пройдёт с 4 по 8 сентября.

В Waste The Fallen игрокам предстоит спускаться в загадочную область под названием Глубина, где их ждут гротескные существа «Падшие» и другие мародёры — «Девианты». Исследовать опасные территории можно в одиночку или в составе отряда до трёх человек. Главная задача каждой вылазки проста: найти ценную добычу и выбраться живым.

Разработчики делают ставку на атмосферу лавкрафтовского хоррора, однако не хотят превращать игру в проект, который постоянно наказывает за ошибки. По словам продюсера Бюнгнама Чоя, команда стремилась создать шутер, поощряющий любопытство и внимательное исследование, а не заставляющий игрока бояться потерять абсолютно всё после одной неудачи.

Каждое прохождение отправляет игроков в разрушенные и постепенно разлагающиеся зоны. Здесь можно найти оружие, материалы и редкие предметы, причём чем глубже удастся продвинуться, тем ценнее становится добыча. Одновременно увеличивается и опасность: за игроками охотятся «Падшие», а соперничающие «Девианты» могут вмешаться в экспедицию.

Собранные ресурсы пригодятся для развития специальной «Био-руки», которой обладает каждый «Девиант». Улучшение этого устройства позволит постепенно открывать новые способности и подготовиться к более опасным вылазкам.

Важную роль в Waste The Fallen будет играть не только здоровье персонажа, но и его психическое состояние. Система «Разум» должна постепенно усиливать ощущение тревоги по мере исследования Глубины. Игрокам придётся обращать внимание на звуки вокруг, различать выстрелы и заранее решать, стоит ли вступать в бой или лучше отступить.

При этом смерть не должна полностью перечёркивать достигнутый прогресс. Большая часть накопленного имущества хранится в сейфе, а простая система крафта позволит относительно быстро восстановить необходимое снаряжение после неудачного рейда. Такой подход должен сделать риск частью игрового процесса, но не превращать каждую ошибку в необходимость начинать развитие практически с нуля.

Между вылазками игроки смогут заниматься развитием собственного укрытия. Здесь можно улучшать ремесленные станции, открывать новые чертежи и создавать более эффективное снаряжение. Таким образом, успешные эвакуации постепенно открывают возможности для подготовки к следующим, более опасным экспедициям.

Закрытая альфа Waste The Fallen начнётся 4 сентября и завершится 8 сентября. Игра разрабатывается для ПК и будет распространяться через Steam.