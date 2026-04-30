ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wasteland 30.05.1988
Ролевая, Пошаговая, Постапокалипсис, Ретро
7.9 112 оценок

Разработчики Wasteland Remastered заменят ошибочные лицензии в Xbox Store на полноценные копии игры

Gruz_

Студия inXile Entertainment сообщила, что недавняя бесплатная раздача Wasteland Remastered в магазине Microsoft была техническим сбоем. Ошибка, позволившая скачивать игру бесплатно, была обнаружена спустя две недели.

Хотя полученные по ошибке копии будут аннулированы, игроки не останутся с пустыми руками. Всем, кто успел активировать игру, скоро вышлют новую лицензионную копию. Найти её можно будет в профиле Xbox во вкладке со спецпредложениями.

Это не первый случай подобных ошибок в магазине Xbox. В других похожих ситуациях лицензии на игры либо изымались из профилей игроков (в зависимости от конкретного случая), либо пользователям напрямую выплачивали компенсацию в виде средств на счет Xbox за возникшую путаницу.

Консоли Раздачи и скидки
3
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий