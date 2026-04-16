Временная акция или баг: Wasteland Remastered можно забрать бесплатно в Xbox Store

В магазине Xbox сейчас можно совершенно бесплатно забрать Wasteland Remastered, которая обычно стоит $14,99. Неизвестно, временная ли это акция или технический сбой, так что лучше поспешить. Благодаря функции Xbox Play Anywhere игра поддерживает кросс-платформенный доступ на Xbox, ПК и мобильных устройствах через облачные сервисы.

Процедура получения максимально упрощена: необходимо перейти на страницу игры в Xbox Store и нажать кнопку «Получить» (Get). Несмотря на наличие проекта в каталоге Xbox Game Pass, оформление «покупки» за нулевую стоимость гарантирует постоянное владение игрой. Это позволит сохранить доступ к ней в библиотеке даже после завершения действия активной подписки.

Wasteland Remastered представляет собой обновленную версию классической ролевой игры 1988 года, заложившей основы жанра постапокалипсиса. Проект включает в себя передовые для своего времени механики: вариативность последствий, ролевую систему, основанную на навыках, и открытый мир. Именно эта игра сформировала стилистику и геймдизайн, которые позже легли в основу серии Fallout.