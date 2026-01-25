Франшиза Watch Dogs, возможно, ещё жива, несмотря на слухи об отмене, и речь не про фильм

Watch Dogs была ответом Ubisoft на GTA от Rockstar, но, несмотря на огромный потенциал, серия так и не получила должного развития из-за различных факторов, включая невыполненные обещания издателя и конкуренцию с крупнейшей игровой серией всех времён.

Тем не менее, игры Watch Dogs имели коммерческий успех, до выхода Legion в 2020 году, которая предрешила судьбу франшизы. После этого провала появились сообщения о том, что Ubisoft отложила разработку игры, что недавно подтвердил известный журналист Том Хендерсон.

Однако это может быть неправдой, поскольку другой крупный инсайдер утверждает, что серия, возможно, не умерла, подразумевая, что мы можем ожидать новых игр.

В обсуждении, ссылающемся на утверждение Тома Хендерсона о том, что Ubisoft отложила разработку Watch Dogs, инсайдер Shinobi602 поделился своим мнением, сказав: «Не совсем». Многие думали, что инсайдер имел в виду предстоящий фильм по Watch Dogs, однако это не так, поскольку он уточнил, что не имеет в виду экранизацию. «Речь идёт не о фильме» - Shinobi602.

Несмотря на слабые продажи Watch Dogs Legion, вся серия слишком масштабна, чтобы её закрывать. В целом, франшиза продала более 25 миллионов копий трёх частей, из которых более 20 миллионов приходится на первые две игры.

Недавно Ubisoft объявила о серьёзных изменениях в издательстве и заявила о переходе к новой операционной модели, ориентированной на игры с открытым миром и модели «игра как сервис». Поэтому включение Watch Dogs в этот переход было бы логичным. Тем не менее, в будущем им действительно нужно переосмыслить свой подход к игре, если они не хотят повторять те же ошибки.