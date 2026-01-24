Инсайдер Том Хендерсон заявляет, что серия Watch Dogs "полностью мертва"

Серия Watch Dogs, которую когда-то позиционировали как главного конкурента Grand Theft Auto от Ubisoft, судя по всему, подошла к финалу. По словам известного игрового инсайдера Тома Хендерсона, франшиза на данный момент «полностью мертва» и «похоронена».
Отвечая на вопросы о будущих релизах Ubisoft, Том Хендерсон, который неоднократно доказывал точность своих утечек относительно этого издателя, заявил, что в настоящее время новых игр под брендом Watch Dogs в разработке нет. Это подтверждает опасения фанатов, возникшие после многолетнего молчания, последовавшего за выходом Watch Dogs: Legion в 2020 году и завершением её поддержки.
Сообщения о «смерти» франшизы пришлись на период масштабной внутренней реструктуризации Ubisoft. Чтобы стабилизировать финансовые показатели, компания переключила внимание на свои «основные» и наиболее прибыльные серии, такие как Assassin’s Creed, Far Cry и проекты под брендом Tom Clancy. Watch Dogs: Legion получила сдержанные отзывы критиков и не оправдала коммерческих ожиданий издателя, что, вероятно, и предопределило судьбу серии.
Интересно, что хотя игровая часть интеллектуальной собственности считается неактивной, съемки полнометражного фильма по Watch Dogs недавно были официально завершены. Это создает странную ситуацию: бренд может продолжить жизнь в кино, в то время как его игровые истоки останутся в замороженном состоянии в обозримом будущем.
После отстойного Легиона было бы удивительно, если бы она была жива.
В плане сюжета может и так себе, но город красивый вышел и RT реализован хорошо.
таким людям тогда стоит играть в технодемки от UE5
watch dogs 2 была последней хорошей игрой в этой серии, легион уже максимально туповатая и бредовая игра. покупал оффлайн активацию, за 3 часа быстро надоела. хз че еще добавить, нужно полное переосмысление игры, но из-за последних событий навряд-ли мы что-либо увидим
Тоталитарная антиутопия со слежкой уже не является фантастикой, а реальностью в большинстве стран западного и восточного мира, поэтому серию похоронили.
Отключилась, вышла из сети, ушла в перманентный оффлайн!
Сюжет игры, уже стал реальностью.
Новая игра, могла бы быть как форма протеста и борьбы против подобной системы.
Но у тех разработчиков не хватит духа на подобное. // Александр Дельтазавр
её можно было просто соееденить с ассасином и всё