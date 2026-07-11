Настоящий некстген в Чикаго: для первой Watch Dogs вышел графический мод с современными технологиями

Оригинальная Watch Dogs 2014 года навсегда запомнилась игрокам скандалом с урезанной графикой после потрясающей презентации на E3 2012. Спустя годы моддеры продолжают исправлять эту несправедливость. Известный энтузиаст под ником Parallellines выпустил масштабную визуальную модификацию The Fall Of Windy City II, которая фактически превращает игру в современный ремастер.

Главная особенность проекта заключается в интеграции современных технологий PBR (Physically Based Rendering - физически корректный рендеринг). Автор проделал колоссальную работу по переработке шейдеров игры. Благодаря этому материалы в игре начали реагировать на свет по абсолютно новым алгоритмам: капли дождя на кожаном плаще Эйдена, блики на кузовах автомобилей и мокрый асфальт ночного Чикаго теперь выглядят максимально реалистично.



По словам первых опробовавших, количество ручной работы и изменений в коде движка просто поражает. Это не обычный фанатский пресет Reshade, который просто выкручивает контрастность, а полноценная техническая переработка освещения и материалов. Мод позволяет выжать максимум из графического движка игры и запустить ее в действительно современном качестве.

Вы можете скачать этот мод бесплатно с нашего сайта. Для тех, кто хочет вновь погрузиться в мрачный Чикаго.