Официально: производство экранизации Watch Dogs будет запущено уже этим летом

Знаменитая игровая франшиза Watch Dogs всё же не будет забыта, несмотря на тревожные инсайды из стен Ubisoft. Будущее игровой вселенной всё ещё выглядит туманным, однако компания не собирается забрасывать серию и готовится выпустить экранизацию. В рамках Ubisoft Forward мы получили официальное подтверждение работы над фильмом по мотивам Watch Dogs.

Согласно анонсу, экранизация Watch Dogs будет следовать оригинальному сюжету, взяв за основу вселенную игры, её события и персонажей. В каждой игре представлены различные истории в мире, где хакеры-бунтари пытаются бороться с несправедливостью, допускаемой CTOS — цифровой информационной системой, объединяющей целые города в единую сеть. От Эйдена Пирса в Чикаго до Маркуса Холлоуэя в Сан-Франциско и жителей антиутопического Лондона — члены хакерской организации DedSec используют свои передовые хакерские программы и гаджеты, чтобы подорвать деспотичное правление CTOS и раскрыть коррупцию, стоящую за системой. В киноадаптации нас будет ждать новая история в похожем стиле.

Также были объявлены исполнители главных ролей. Ключевых персонажей в экранизации Watch Dogs сыграют Том Блайт («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях») и Софи Уайлд («Поговори со мной»). Режиссёром фильма Watch Dogs станет французский режиссёр Матье Тури («Глубокая тьма»), а сценарий написала Кристи ЛеБлан («Кислород») с правками Виктории Бата. Производство картины начнётся уже этим летом.