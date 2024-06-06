Журналисты раскрыли имена исполнителей главных ролей в экранизации Watch Dogs

Авторитетное новостное издание Deadline неожиданно поделилось интересными подробностями о киноадаптации экшена Watch Dogs про хакеров. Ссылаясь на внутренние источники, близкие к съёмочному процессу, журналисты озвучили имена исполнителей ключевых ролей в фильме. В экранизации появятся звезды из таких картин, как "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" и "Два, три, демон, приди!".

Согласно представленной информации, главные роли в экранизации Watch Dogs исполнят Том Блайнт и Софи Уайлд. При этом остаётся неизвестно, каких именно персонажей они воплотят на экране. В Deadline отмечают, что актёрам достались ключевые роли. Также неизвестно, насколько киноадаптация будет верна оригинальному сюжету игры, создатели могут взять за основу разные части серии или создать совершенно новую историю.

Журналистам удалось узнать, что за постановку картины будет отвечать французский режиссёр Матье Тури, известный по фильмам "Спуск в бездну" и "Выжившие". Сценарием займутся Кристи ЛеБлан ("Кислород") и Виктория Бата ("Уроки химии"). Премьера фильма вряд ли выйдет в ближайшее время, поскольку авторы до сих пор не определились с датой съёмок.

Стоит отметить, что слухи об экранизации Watch Dogs в данный момент выглядят очень странно, поскольку игровая франшиза пребывает в не самом лучшем состоянии. Последний отчёт Ubisoft так и вовсе практически подтвердил смерть серии, поставив крест на её дальнейшее развитие.