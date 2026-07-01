Watch Dogs 2 спустя 10 лет неожиданно вернулась в топ Steam благодаря распродаже и хайпу вокруг GTA 6

Watch Dogs 2 внезапно показала резкий рост активности игроков в Steam спустя почти десять лет после релиза. За последние сутки пиковый онлайн достиг 16 220 человек — почти повторив показатели запуска игры в 2016 году (18 139 игроков).
За неделю активность выросла более чем на 1000%, что стало неожиданностью для старого проекта Ubisoft.
Причина всплеска — масштабная скидка в Steam до 95%, из-за которой игра подешевела до примерно $2,50. Это привлекло множество новых и вернувшихся игроков.
Сообщество также связывает всплеск интереса с ожиданием GTA 6: многие считают, что Watch Dogs 2 по атмосфере и открытому миру частично напоминает то, что показывали в трейлерах новой части Rockstar.
Несмотря на возраст, игра получила волну положительных отзывов в недавние дни и снова оказалась в центре внимания как один из самых удачных open-world проектов Ubisoft.
очень "политически корректная" игра. аж до блевотины.
правильные персы - негры, легебе феменистка, аутист, фрик.
злые и неправильные персы - белые, скорее всего гетеросексуальные мужики -и одним этим они уже зловещее зло.
белого мужика который вроде не зло, но просто делает свою работу мешая негру нести добро всем людям - надо подставить, ложно обвинить... хм... а это уже что то напоминает.
единственное что красивое это виды, особенно от первого лица. а все остальное? ну пипл хавает...
Как же это жёстко высосано из пальца
тоже пол года назад скачивал, по кайфу поиграл, хотя на релизе была невзрачная, как говорится, не будешь ценить пока не потеряешь. последняя годная игра от юбиков.
А то что игра поломано на новых системах история умалчивается.
Ничего что творчество художника ''Enjoy Denial'' из Вач Догс 2 официально в ГТА 6, это уже роднит две как бы казалось непохожие игры.