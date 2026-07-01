Watch Dogs 2 спустя 10 лет неожиданно вернулась в топ Steam благодаря распродаже и хайпу вокруг GTA 6

Watch Dogs 2 внезапно показала резкий рост активности игроков в Steam спустя почти десять лет после релиза. За последние сутки пиковый онлайн достиг 16 220 человек — почти повторив показатели запуска игры в 2016 году (18 139 игроков).

За неделю активность выросла более чем на 1000%, что стало неожиданностью для старого проекта Ubisoft.

Причина всплеска — масштабная скидка в Steam до 95%, из-за которой игра подешевела до примерно $2,50. Это привлекло множество новых и вернувшихся игроков.

Сообщество также связывает всплеск интереса с ожиданием GTA 6: многие считают, что Watch Dogs 2 по атмосфере и открытому миру частично напоминает то, что показывали в трейлерах новой части Rockstar.

Несмотря на возраст, игра получила волну положительных отзывов в недавние дни и снова оказалась в центре внимания как один из самых удачных open-world проектов Ubisoft.