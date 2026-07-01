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Watch_Dogs 2 15.11.2016
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8 3 887 оценок

Watch Dogs 2 спустя 10 лет неожиданно вернулась в топ Steam благодаря распродаже и хайпу вокруг GTA 6

IKarasik IKarasik

Watch Dogs 2 внезапно показала резкий рост активности игроков в Steam спустя почти десять лет после релиза. За последние сутки пиковый онлайн достиг 16 220 человек — почти повторив показатели запуска игры в 2016 году (18 139 игроков).

За неделю активность выросла более чем на 1000%, что стало неожиданностью для старого проекта Ubisoft.

Причина всплеска — масштабная скидка в Steam до 95%, из-за которой игра подешевела до примерно $2,50. Это привлекло множество новых и вернувшихся игроков.

Сообщество также связывает всплеск интереса с ожиданием GTA 6: многие считают, что Watch Dogs 2 по атмосфере и открытому миру частично напоминает то, что показывали в трейлерах новой части Rockstar.

Несмотря на возраст, игра получила волну положительных отзывов в недавние дни и снова оказалась в центре внимания как один из самых удачных open-world проектов Ubisoft.

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Комментарии:  11
Ваш комментарий
Цин_Ско

очень "политически корректная" игра. аж до блевотины.
правильные персы - негры, легебе феменистка, аутист, фрик.
злые и неправильные персы - белые, скорее всего гетеросексуальные мужики -и одним этим они уже зловещее зло.
белого мужика который вроде не зло, но просто делает свою работу мешая негру нести добро всем людям - надо подставить, ложно обвинить... хм... а это уже что то напоминает.

единственное что красивое это виды, особенно от первого лица. а все остальное? ну пипл хавает...

6
Giggity
многие считают, что Watch Dogs 2 по атмосфере и открытому миру частично напоминает то, что показывали в трейлерах новой части Rockstar.

Как же это жёстко высосано из пальца

3
nanouser1234

тоже пол года назад скачивал, по кайфу поиграл, хотя на релизе была невзрачная, как говорится, не будешь ценить пока не потеряешь. последняя годная игра от юбиков.

1
kotasha

А то что игра поломано на новых системах история умалчивается.

1
KookyPentheus

Ничего что творчество художника ''Enjoy Denial'' из Вач Догс 2 официально в ГТА 6, это уже роднит две как бы казалось непохожие игры.

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