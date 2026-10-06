Генеральный директор Ubisoft заявил, что Watch Dogs - важная франшиза, но новых игр в ближайшее время ждать не стоит

В начале 2024 года появлялись сообщения о том, что Ubisoft отказалась от серии Watch Dogs после того, как последняя часть — Legion — не оправдала ожиданий по продажам и оценкам. Однако в начале 2026 года известный инсайдер заявил, что серия вовсе не мертва, учитывая интерес Ubisoft к играм с открытым миром.

Теперь Ubisoft официально прокомментировала отсутствие новых игр в серии Watch Dogs, подтвердив, что франшиза остаётся важной для компании. Тем не менее, несмотря на растущий спрос, новый проект пока не находится в разработке.

Последняя игра серии Watch Dogs была встречена прохладнее, чем ожидалось, несмотря на использование уникальных игровых механик.

На недавнем ежегодном собрании инвесторов Ubisoft генеральный директор Ив Гиймо ответил на вопрос о Watch Dogs. Он пояснил, что проект пока не передают в работу какой-либо студии, поскольку игра не создаётся на движках Snowdrop или Anvil.

На данный момент не планируется передавать проект в разработку какой-либо студии — по крайней мере, до тех пор, пока не будет принято решение о возможном переосмыслении серии.

Его слова о ремейке также позволяют предположить, что в будущем может вестись работа над обновлённой версией Watch Dogs на движке Snowdrop или Anvil, хотя нельзя исключать и ошибку перевода.

Кроме того, это может указывать на то, что франшизу ожидает возрождение или создание ремейка силами новой команды. Ранее надёжный инсайдер Том Хендерсон сообщал о разработке версии Director’s Cut для Watch Dogs: Legion, так что слова Гиймо могли относиться именно к ней.

Тем не менее, франшиза Watch Dogs не окончательно заброшена: в производстве находится официальная экранизация от французского режиссёра Матье Тюри, в которой снимаются Софи Уайлд, Том Блит и Маркелла Кавена. Впрочем, подробностей об этом проекте пока известно немного.