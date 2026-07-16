На сайте чешского ритейлера Alza заметили упоминание сборника Watch Dogs DedSec Collection для Nintendo Switch 2

В сети появилась информация о возможной подготовке компании Ubisoft к выпуску сборника Watch Dogs DedSec Collection для следующего поколения консолей от Nintendo. Карточка товара была на короткое время опубликована в каталоге крупного чешского интернет-магазина Alza, после чего ее оперативно удалили.

Согласно опубликованным скриншотам, в состав комплекта могут войти все 3 основные части серии: оригинальная Watch Dogs, Watch Dogs 2 и Watch Dogs Legion. На странице товара в качестве даты релиза было указано 31 марта 2027 года, однако этот срок с большой вероятностью является временным ориентиром, используемым ритейлерами для неанонсированных проектов. Цена физического издания на момент публикации составляла 1199 чешских крон, что эквивалентно примерно 49.99 евро.

Интересной деталью утечки стал формат издания. На изображении обложки присутствует пометка Game Key Card, указывающая на то, что физическая коробка может не содержать классического картриджа. Вместо этого покупатели получат карту с кодом для цифровой загрузки игр через интернет. Пока неизвестно, войдут ли в данное издание все существующие дополнения и загружаемый контент для каждой из 3 частей франшизы.

Помимо сборника приключений хакеров, в последнее время в сети активно циркулируют слухи о других проектах издательства Ubisoft для будущей платформы Nintendo. В их число входят гоночный симулятор The Crew Motorfest и обновленная версия платформера Rayman Legends Retold. На данный момент французская компания официально не подтвердила разработку этих игр для новой консоли.

Предполагается, что полноценный анонс линейки проектов для преемницы Nintendo Switch может состояться в рамках выставки Gamescom, которая пройдет в августе 2026 года.