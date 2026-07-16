Слух о Watch Dogs DedSec Collection для Switch 2 оказался фейком - известный инсайдер провёл собственное расследование

Появившиеся в сети слухи о том, что Watch Dogs DedSec Collection якобы выйдет на Nintendo Switch 2, не подтвердились. Известный и часто надёжный инсайдер Dealabs Billbil-kun провёл собственное расследование и пришёл к выводу, что распространяемый скриншот страницы товара и ссылка на неё были полностью сфабрикованы.

Информация начала распространяться после публикации блогера Hugo Gaming, который сослался на анонимного пользователя. Тот утверждал, что чешский ритейлер случайно разместил, а затем удалил страницу с игрой, где были указаны название сборника, обложка, цена и дата релиза.

Однако проверка показала, что опубликованные материалы не выдерживают даже базовой проверки.

По данным Billbil-kun, на предполагаемой обложке отсутствует фирменный логотип Ubisoft, который традиционно располагается в правом нижнем углу всех официальных изображений игр издателя. Кроме того, указанный код товара NS2SW143 на самом деле принадлежит The Crew Motorfest для Nintendo Switch 2, а не какой-либо версии Watch Dogs.

Dealabs также изучили структуру каталога интернет-магазина. Оказалось, что идентификатор товара, использованный в фальшивой ссылке, не соответствует логике нумерации сайта. Дополнительная проверка подтвердила, что такой страницы никогда не существовало.

При этом Dealabs отмечает, что это не означает, что Ubisoft не может выпустить Watch Dogs на Nintendo Switch 2 в будущем. На данный момент расследование лишь подтверждает, что именно этот «слив» был полностью выдуман.

В завершение Billbil-kun напомнил, что в игровой индустрии регулярно появляются недостоверные слухи, и призвали критически относиться к подобным утечкам, особенно если они основаны исключительно на скриншотах или непроверенных ссылках.