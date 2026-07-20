Согласно инсайдеру Тому Хендерсону, Watch Dogs Legion получит переиздание с новыми миссиями

По информации авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft готовит переиздания сразу двух своих прошлых хитов - Ghost Recon: Wildlands и Watch Dogs Legion. Причем оба релиза получат не просто технические улучшения, но и новый игровой контент. Согласно утечке, Ghost Recon: Wildlands обзаведется новыми миссиями, а также получит долгожданное обновление для консолей текущего поколения с поддержкой 4K-разрешения и 60 кадров в секунду.

Что касается Watch Dogs Legion, ситуация выглядит особенно неожиданно. Хендерсон, который ранее сам сообщал о том, что серия Watch Dogs "полностью мертва", теперь утверждает, что издатель дает ей второй шанс. Причем в ход идет не переиздание первой или второй части, а именно Watch Dogs Legion - игра, которая в 2020 году провалилась как в продажах, так и в оценках критиков (средний балл на Metacritic — 66–74. По словам инсайдера, релиз переиздания Legion запланирован на конец этого года, и недавно завершились съемки нового контента и миссий. В разработке находятся и другие игры Ubisoft, которые также получат аналогичное обновление.

Официальных анонсов от Ubisoft пока не последовало. Стоит отметить, что эта стратегия "оживления" старых франшиз через дополненные переиздания выглядит логичной на фоне задержек крупных новых релизов вроде следующей Assassin's Creed или основной части Ghost Recon. Однако, как отмечают обозреватели, решение вкладываться именно в Watch Dogs Legion, а не в более успешные первые две части, вызывает у многих вопросы.