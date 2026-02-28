ЧАТ ИГРЫ
Watch Dogs: Legion 29.10.2020
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Открытый мир, Киберпанк
Том Хендерсон: Ubisoft работает над Watch Dogs Legion: Director's Cut

AceTheKing AceTheKing

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о неожиданных планах Ubisoft.

По его словам, Ubisoft работает над неким подобием "режиссерской версии" Watch Dogs: Legion. Для этого студия записывает новую анимацию и готовит дополнительный контент. Также в игре появится некий "Ночной режим".

Сам инсайдер признался, что не до конца понимает причины, по которым Ubisoft решила вернуться к игре 2020 года. Однако он подтвердил, что работа действительно ведется. Интересно, что ранее другой инсайдер Shinobi602 намекал на то, что история Watch Dogs еще не закончена. Возможно, новая версия Legion как раз и станет тем проектом, который он имел в виду.

Искусственный интеллeкт

а смысл? это самая отстойная часть. лучше бы сделали переосмысление первой, или её прямой сиквел

samosan

Первая по словам юбиков неполиткорректна, по современным меркам, так что , пока руководство не сменится они ее трогать будут.

JohnyKitamao

самая живая часть, и длс норм

ka27 JohnyKitamao

Сам Legon подростковая повесточная-лажа, а на дополнение про Айдена были надежды, но и его тоже испортили, чмошником сделали, сын его опускает

enigmahas

Лучше над первой работали, она самая крутая была.

Кей Овальд

Лол, удачи. В серии только первая часть была нормальной, остальное просто соевый шлак.

