Том Хендерсон: Ubisoft работает над Watch Dogs Legion: Director's Cut

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о неожиданных планах Ubisoft.

По его словам, Ubisoft работает над неким подобием "режиссерской версии" Watch Dogs: Legion. Для этого студия записывает новую анимацию и готовит дополнительный контент. Также в игре появится некий "Ночной режим".

Сам инсайдер признался, что не до конца понимает причины, по которым Ubisoft решила вернуться к игре 2020 года. Однако он подтвердил, что работа действительно ведется. Интересно, что ранее другой инсайдер Shinobi602 намекал на то, что история Watch Dogs еще не закончена. Возможно, новая версия Legion как раз и станет тем проектом, который он имел в виду.